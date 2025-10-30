Yalitza Aparicio será galardonada por su activismo en el Festival de Cine Guadalajara en Los Ángeles

La actriz Yalitza Aparicio, quien en 2019 fue nominada al Óscar por su papel en la cinta “Roma” de Alfonso Cuarón, recibirá el Premio Árbol de la Vida Trailblazer en la próxima edición del GuadaLAjara Film Festival (GLAFF), evento que se llevará a cabo en Los Ángeles este 7 de noviembre.

Dicho galardón destaca a figuras del cine cuya obra y activismo han trascendido fronteras, algo a lo que la mexicana no es ajena. Y es que a pesar de su corta trayectoria en la industria cinematográfica, su labor se ha enfocado en amplificar las voces de las comunidades marginadas y promover la igualdad de género por medio de diversas campañas.

Tras su nominación al Oscar, Yalitza Aparicio fue nombrada Embajadora de Buena Voluntad de la UNESCO para los pueblos indígenas, y desde entonces, ha participado en conferencias internacionales sobre diversidad cultural, educación y derechos humanos.

Asimismo, ha balanceado esta faceta de activista con mantenerse vigente en la pantalla grande. Esto la ha llevado a participar en proyectos como: “Presencias” (2022), “La gran seducción” (2023) y en la serie “Mujeres Asesinas” (2022). En 2024, se sumó como narradora en el documental “Las Amazonas de Yaxunah” (2024), material en el que se explora el legado de las mujeres mayas en el deporte.

“Yalitza encarna la esencia del Árbol de la Vida: crecimiento, fortaleza y profundas raíces culturales. Su historia nos recuerda que la representación importa y que contar historias puede transformar la forma en que nos vemos a nosotros mismos y a los demás“, declaró Ximena Urrutia, directora del GuadaLAjara Film Festival (GLAFF).

Este evento se trata de una extensión del Festival Internacional de Cine de Guadalajara (FICG), que nació en Jalisco, y como cada año, tendrá lugar en el ASU Yuhaaviatam Event Center de Los Ángeles.

Esta noticia surge de cara al esperado estreno de su nuevo proyecto: la serie “Cometierra” de Prime Video, misma que calificó como una oportunidad de transmitir un mensaje profundo y de importancia para el público a través del cine y la televisión.

“Esta serie le habla a tantos temas (…) Cuando yo inicié decía que podía usar esta plataforma para transmitir mensajes, siendo consciente que no puedes educar a la sociedad de un día para el otro sobre algo que nos compete a todos, pero sí con esta intención de regar semillitas de presentar el tema y que cada quien reflexione“, explicó en una entrevista reciente.

