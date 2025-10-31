Alertas de tránsito en Los Ángeles hoy, viernes 31 de octubre de 2025

Autoridades locales y servicios de movilidad emiten nuevas alertas de tránsito en Los Ángeles para este viernes 31 de octubre de 2025, con reportes de congestión en varios puntos clave de la ciudad.

Conductores y peatones deben mantenerse atentos a los avisos viales, ya que algunas avenidas presentan cierres parciales y demoras por obras, accidentes o eventos programados, de acuerdo con el servicio de información Southern California 511.

Calles cerradas hoy en Los Ángeles

US-101: Cerrado al tráfico en la rampa de entrada hacia el norte entre Silver Lake Blvd y Hollywood Freeway, Ruta 101.

SR-71: Cerrado al tráfico en la rampa de salida hacia el sur entre Chino Valley Freeway, Ruta 71 y Riverside Dr.

SR-71: Cerrado al tráfico en la rampa de entrada hacia el sur entre Rio Rancho Rd y Chino Valley Freeway, Ruta 71.

SR-60: Cerrado al tráfico en la rampa de entrada hacia el este entre Diamond Bar Blvd y Pomona Freeway, Ruta 60.

SR-47: Cerrado al tráfico en la rampa de salida hacia el sur entre Route 47 Freeway y Harbor Blvd.

SR-47: Cerrado al tráfico en la rampa de entrada hacia el norte entre Gaffey St y Route 47 Freeway.

SR-47: Cerrado al tráfico en la rampa de entrada hacia el norte entre Harbor Blvd y Route 47 Freeway.

SR-39: Cerrado al tráfico en ambas direcciones entre 2 millas al norte de Crystal Lake Rd y Angeles Crest Highway, Ruta 2.

SR-2: Cerrado al tráfico en el conector hacia el norte entre Glendale Freeway, Ruta 2 y Golden State Freeway, Ruta 5.

SR-2: Cerrado al tráfico en la rampa de salida hacia el sur entre Glendale Freeway, Ruta 2 y Riverside Dr.

SR-14: Cerrado al tráfico en la rampa de salida hacia el sur entre Antelope Valley Freeway, Ruta 14 y Avenue K.

SR-14: Cerrado al tráfico en la rampa de salida hacia el sur entre Antelope Valley Freeway, Ruta 14 y Avenue M.

SR-14: Cerrado al tráfico en la rampa de salida hacia el sur entre Antelope Valley Freeway, Ruta 14 y Tenth Street West.

SR-14: Cerrado al tráfico en la rampa de entrada hacia el este entre Avenue K y Antelope Valley Freeway, Ruta 14.

SR-14: Cerrado al tráfico en la rampa de entrada hacia el este entre Avenue M y Antelope Valley Freeway, Ruta 14.

SR-14: Cerrado al tráfico en la rampa de entrada hacia el este entre Palmdale Blvd, Ruta 138 y Antelope Valley Freeway, Ruta 14.

SR-14: Cerrado al tráfico en la rampa de entrada hacia el norte entre Avenue J y Antelope Valley Freeway, Ruta 14.

SR-14: Cerrado al tráfico en la rampa de entrada hacia el sur entre Rancho Vista Blvd y Antelope Valley Freeway, Ruta 14.

SR-14: Cerrado al tráfico en la rampa de entrada hacia el oeste entre Avenue K y Antelope Valley Freeway, Ruta 14.

SR-14: Cerrado al tráfico en la rampa de entrada hacia el oeste entre Avenue M y Antelope Valley Freeway, Ruta 14.

I-710: Cerrado al tráfico en la rampa de salida hacia el norte entre Long Beach Freeway, Ruta 710 y Anaheim St.

I-710: Cerrado al tráfico en la rampa de salida hacia el norte entre Long Beach Freeway, Ruta 710 y Pacific Coast Highway, Ruta 1.

I-710: Cerrado al tráfico en la rampa de entrada hacia el este entre Anaheim St y Long Beach Freeway, Ruta 710.

I-710: Cerrado al tráfico en la rampa de entrada hacia el este entre Willow St y Long Beach Freeway, Ruta 710.

I-710: Cerrado al tráfico en la rampa de entrada hacia el norte entre Pacific Coast Highway, Ruta 1 y Long Beach Freeway, Ruta 710.

I-710: Cerrado al tráfico en la rampa de entrada hacia el norte entre Wardlow Rd y Long Beach Freeway, Ruta 710.

I-710: Cerrado al tráfico en la rampa de entrada hacia el sur entre Pacific Coast Highway, Ruta 1 y Long Beach Freeway, Ruta 710.

I-710: Cerrado al tráfico en la rampa de entrada hacia el oeste entre Anaheim St y Long Beach Freeway, Ruta 710.

I-710: Cerrado al tráfico en la rampa de entrada hacia el oeste entre Willow St y Long Beach Freeway, Ruta 710.

I-5: Cerrado al tráfico en el conector hacia el sur entre Golden State Freeway, Ruta 5 y Glendale Freeway, Ruta 2.

I-5: Cerrado al tráfico en la rampa de salida hacia el norte entre Golden State Freeway, Ruta 5 y Calgrove Blvd.

I-5: Cerrado al tráfico en la rampa de salida hacia el norte entre Golden State Freeway, Ruta 5 y Glendale Blvd.

I-5: Cerrado al tráfico en la rampa de salida hacia el norte entre Golden State Freeway, Ruta 5 y Griffith Park Dr.

I-5: Cerrado al tráfico en la rampa de salida hacia el sur entre Golden State Freeway, Ruta 5 y Calgrove Blvd.

I-5: Cerrado al tráfico en la rampa de salida hacia el sur entre Golden State Freeway, Ruta 5 y Hasley Canyon Rd.

I-5: Cerrado al tráfico en la rampa de salida hacia el sur entre Golden State Freeway, Ruta 5 y Lake Hughes Rd.

I-5: Cerrado al tráfico en la rampa de salida hacia el sur entre Golden State Freeway, Ruta 5 y Lyons Ave.

I-5: Cerrado al tráfico en la rampa de salida hacia el sur entre Golden State Freeway, Ruta 5 y Magic Mountain Parkway, Ruta 126.

I-5: Cerrado al tráfico en la rampa de salida hacia el sur entre Golden State Freeway, Ruta 5 y Rye Canyon Rd.

I-5: Cerrado al tráfico en la rampa de salida hacia el sur entre Golden State Freeway, Ruta 5 y Templin Highway.

I-5: Cerrado al tráfico en la rampa de salida hacia el sur entre Golden State Freeway, Ruta 5 y Truck Break Inspection.

I-5: Cerrado al tráfico en la rampa de entrada hacia el este entre Lyons Ave y Golden State Freeway, Ruta 5.

I-5: Cerrado al tráfico en la rampa de entrada hacia el norte entre Calgrove Blvd y Golden State Freeway, Ruta 5.

I-5: Cerrado al tráfico en la rampa de entrada hacia el norte entre Hasley Canyon Rd y Golden State Freeway, Ruta 5.

I-5: Cerrado al tráfico en la rampa de entrada hacia el norte entre Magic Mountain Parkway, Ruta 126 y Golden State Freeway, Ruta 5.

I-5: Cerrado al tráfico en la rampa de entrada hacia el sur entre Calgrove Blvd y Golden State Freeway, Ruta 5.

I-5: Cerrado al tráfico en la rampa de entrada hacia el sur entre Lake Hughes Rd y Golden State Freeway, Ruta 5.

I-5: Cerrado al tráfico en la rampa de entrada hacia el oeste entre Lyons Ave y Golden State Freeway, Ruta 5.

I-210: Cerrado al tráfico en la rampa de salida hacia el oeste entre Foothill Freeway, Ruta 210 y Marengo Ave.

I-210: Cerrado al tráfico en la rampa de entrada hacia el este entre Santa Anita Ave y Foothill Freeway, Ruta 210.

I-210: Cerrado al tráfico en la rampa de entrada hacia el norte entre Baldwin Ave y Foothill Freeway, Ruta 210.

I-210: Cerrado al tráfico en la rampa de entrada hacia el norte entre Lake Ave y Foothill Freeway, Ruta 210.

I-210: Cerrado al tráfico en la rampa de entrada hacia el norte entre Santa Anita Ave y Foothill Freeway, Ruta 210.

I-210: Cerrado al tráfico en la rampa de entrada hacia el oeste entre Lincoln Blvd / Howard Ave y Foothill Freeway, Ruta 210.

I-210: Cerrado al tráfico en la rampa de entrada hacia el oeste entre Santa Anita Ave y Foothill Freeway, Ruta 210.

I-10: Cerrado al tráfico en la rampa de salida hacia el este entre San Bernardino Freeway, Ruta 10 y Rosemead Blvd, Ruta 19.

I-10: Cerrado al tráfico en la rampa de salida hacia el oeste entre San Bernardino Freeway, Ruta 10 y Rosemead Blvd, Ruta 19.

I-105: Cerrado al tráfico en la rampa de salida hacia el este entre Century Freeway, Ruta 105 y Central Ave.

I-105: Cerrado al tráfico en la rampa de entrada hacia el oeste entre Wilmington Ave y Century Freeway, Ruta 105.

SR-91: Cerrado al tráfico en la rampa de entrada en ambas direcciones entre Lakeview Ave y Artesia Freeway, Ruta 91.

SR-73: Cerrado al tráfico en la rampa de entrada hacia el norte entre Glenwood Dr/Pacific Park Dr y Ruta 73.

SR-55: Cerrado al tráfico en la rampa de entrada hacia el norte entre Dyer Rd y Costa Mesa Freeway, Ruta 55.

I-15: Cerrado al tráfico en la rampa de salida hacia el norte entre Ruta 15 y Hidden Valley Pkwy.

I-10: Cerrado al tráfico en la rampa de salida hacia el este entre Ruta 10 y 6th St.

I-10: Cerrado al tráfico en la rampa de salida hacia el este entre Ruta 10 y Ruta 60.

I-10: Cerrado al tráfico en la rampa de entrada hacia el oeste entre Monterey Ave y Ruta 10.

SR-38: Cerrado al tráfico en ambas direcciones entre Angelus Maint Station y Hill Ranch Rd.

Recomendaciones para moverte por Los Ángeles

Los Ángeles es una de las ciudades más transitadas de Estados Unidos, especialmente durante las horas pico. Para evitar embotellamientos y moverte con mayor previsibilidad, se recomienda usar aplicaciones como Google Maps o Waze, que ofrecen rutas alternativas en tiempo real y actualizaciones sobre incidentes viales.