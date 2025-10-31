Director de colegio en La Vegas renunció tras presuntamente usar Grindr para contactar a un estudiante

El director de una escuela secundaria del norte de California renunció tras una investigación que concluyó que utilizó la aplicación Grindr para mantener conversaciones de contenido sexual con un exalumno y un estudiante actual, según documentos del Distrito Escolar Unificado de Pleasanton.

Jonathan M. Fey, exdirector de la escuela secundaria Amador Valley, fue notificado de su despido en febrero después de varios meses de licencia administrativa. Posteriormente, aceptó un acuerdo por 254,000 dólares que incluye salarios atrasados y honorarios legales, de acuerdo con registros públicos obtenidos por EdSource y el Pleasanton Weekly.

“El distrito y la junta directiva tomaron las acusaciones muy en serio”, dijo Justin Brown, presidente de la junta escolar de Pleasanton, quien confirmó que un investigador externo corroboró los señalamientos de conducta inapropiada. Brown explicó que el acuerdo evitó someter a los estudiantes y al personal “al estrés de testificar en una audiencia contenciosa”.

Una cita secreta en la escuela

La investigación del distrito reveló que Fey habría contactado a las jóvenes desde una cuenta en Grindr identificada con un “emoji de ojos”.

En las conversaciones incluidas en el informe, el usuario le escribió a un exalumno: “Siempre me has gustado mucho. ¿No te diste cuenta el año pasado de que me esforzaba por saludarte o sonreírte cada vez que te veía?”. En otro mensaje, expresó que le parecía “muy atractivo” su “toque femenino sutil”.

Otro estudiante declaró que el mismo usuario le propuso “una cita secreta en la escuela”. En respuesta, el joven le reprochó su conducta: “Eres un hombre adulto con esposa e hijos y te comportas como si esta fuera tu primera relación de instituto. El hecho de que fueras mi director y la diferencia de edad es simplemente espeluznante”.

El exalumno que denunció el primer contacto dijo que Fey lo siguió en Instagram al día siguiente de hablar en la cuenta de Grindr, lo que le hizo sospechar que se trataba del director. También entregó capturas de pantalla de las conversaciones al distrito.

Fey ha negado las acusaciones y sostiene que no era el propietario de la cuenta “emoji de ojos”. A través de una firma de relaciones públicas con sede en San José, afirmó en un comunicado que “las acusaciones vertidas contra mí son falsas”.

Su abogado aseguró que existían antecedentes de estudiantes de Amador Valley que se hacían pasar por otras personas en línea. Fey presentó una denuncia ante la policía de Pleasanton por presunto robo de identidad; sin embargo, las autoridades indicaron que no se presentaron cargos ni se realizaron arrestos.

El distrito escolar informó a la Comisión de Acreditación de Maestros de California, como exige la ley estatal, que Fey fue separado de su cargo por presunta mala conducta. La comisión deberá decidir si procede una sanción que podría incluir la revocación de su credencial docente.

En una declaración pública, funcionarios del distrito expresaron su “sincera esperanza de que las rápidas acciones del distrito en respuesta a estas acusaciones, y la separación del Sr. Fey, pongan fin a la situación para todos los involucrados”.

También instaron a los padres a reportar cualquier preocupación o posible conducta inapropiada ante las autoridades escolares y la policía de Pleasanton.

