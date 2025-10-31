San Antonio Spurs logra inicio histórico con quinta victoria seguida

Los San Antonio Spurs derrotaron 107-101 al Miami Heat para firmar un arranque histórico con cinco victorias consecutivas sin derrota.

Esta es la primera vez que San Antonio comienza la temporada sin derrotas en la historia de la franquicia. Algo que no pudo conseguir la era de Popovich y el trío de Duncan, Ginobili y Tony Parker.

San Antonio había ganado cuatro partidos consecutivos para abrir una temporada en tres ocasiones anteriores, la más reciente en 2017. Los Spurs, el Heat y los Kings de Sacramento eran los únicos conjuntos que nunca habían comenzado una temporada con un registro de 5-0.

Victor Wembanyama lideró a los Spurs

Víctor Wembanyama está en su tercera temporada en la NBA y está convirtiéndose en uno de los mejores jugadores de la liga.

Wembanyama terminó con 27 puntos, 18 rebotes, 6 asistencias y 5 tapas ante el Miami Heat de Bam Adebayo.

En lo que va de la temporada registra 30.2 unidades, 14.8 rebotes (líder de NBA), 4.8 bloqueos por juego (líder de la NBA) y 3.4 asistencias por encuentro.

Por su parte, Adebayo terminó con 31 puntos, 10 rebotes y 3 asistencias por el Heat en un enfrentamiento de pivots elegidos al Juego de Estrellas.

El pívot de Miami Heat había expresado antes del juego que no le parecía tan dominante Wembanyama por su altura, que era algo más destacado por los periodistas que dentro de los jugadores.

El mexicano Jaime Jáquez aportó seis puntos, ocho rebotes y seis asistencias saliendo del banquillo.

Pese a una ventaja de 29-20 lograda por el Heat en el último cuarto, los Spurs definieron el duelo con una racha de 8-3.

Oklahoma City Thunder arranca 6-0

Los Thunder, vigentes campeones de la NBA, celebraron su sexta victoria en seis partidos este curso gracias a su 127-108 ante los Wizards.

Shai Gilgeous Alexander, el MVP de la última temporada, volvió a llevar de la mano a su equipo con 31 puntos, fruto de un once de veinte en tiros de campo y tres triples.

OKC contó además con una gran aportación de su banquillo. Isaiah Joe y Ajay Michell metieron veinte puntos cada uno para el equipo de Mark Daigneault.

