Austin Reaves se viste de héroe y le da victoria a Lakers sobre la bocina

Los Angeles Lakers derrotaron 116-115 a los Minnesota Timberwolves con una canasta sobre la bocina de Austin Reaves y conseguir el tercer triunfo de la temporada.

El equipo de J.J Reddick se recuperó de la derrota ante Portland este lunes y sumó su segundo victoria este año ante los Timberwolves en un difícil partido.

Lakers casi pierde una ventaja de 20 puntos

Reaves igualó su récord personal con 16 asistencias, Jake LaRavia anotó 27 puntos al acertar 10 de 11 tiros, y DeAndre Ayton añadió 17 puntos y 10 rebotes por los Lakers, quienes construyeron una ventaja de 20 puntos al final del tercer cuarto.

Aunque los Wolves tuvieron una racha de 14-2 en el último cuarto para recuperar la ventaja, pero fue Reaves con una gran bandeja en la última jugada del partido para darle la victoria al equipo.

Julius Randle, quien lideró a los Wolves con 33 puntos, culminó la furiosa remontada al encestar el tiro de bandeja que les dio la ventaja con 10,2 segundos restantes. Jaden McDaniels añadió 30 puntos y siete rebotes por los Wolves.

El siguiente partido de los Lakers será este viernes ante Memphis en el comienzo de la NBA Cup, que celebrará su tercera edición.

Nikola Jokic llegó a su cuarto triple doble

El arranque de temporada de Jokic ha sido inmejorable. El triple MVP tan solo necesitó tres cuartos para asegurar su cuarto triple doble de cuatro en un contundente 122-88 endosado a los New Orleans Pelicans.

Jokic acabó con 21 puntos, 12 rebotes y 10 asistencias en 27 minutos en la duela, necesitando poco más de la mitad del encuentro para su cuarto triple doble.

El pívot serbio conectó 10 de sus 15 tiros de campo en una noche en la que Jamal Murray y Christian Braun aportaron 17 puntos cada uno. Denver sumó su tercera victoria seguida.

