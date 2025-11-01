Dallas: pronóstico del tiempo para este sábado 1 de noviembre

Este sábado 1 de noviembre se espera que la temperatura en Dallas, Texas, aumente hasta un máximo de 70 grados Fahrenheit (21ºC). La probabilidad de lluvia será del 56% y habrá nubes y claros. Por otro lado, las predicciones estiman ráfagas de viento que podrán llegar a 5.59 millas por hora.

Durante la noche, la temperatura será de 46 grados Fahrenheit (8ºC), con una probabilidad de precipitación del 1%. Las ráfagas de viento se mantendrán en torno a 5.59 millas por hora.

La sensación térmica o “temperatura real” estimada para esta jornada será de 72ºF (22ºC) de máxima y 72ºF (22ºC) de mínima. Si te preocupa la exposición al sol, el nivel de rayos UV será poco saludable (sensible) durante el día (nivel 31500 en la escala).

En cuanto al amanecer y atardecer, el sol saldrá en Dallas a las 07:45 h y se marchará a las 18:36 h, lo que significa un total de 11 horas de luz.

Pronóstico de Dallas para mañana

En cuanto al clima en Dallas mañana, las previsiones indican que tendremos cielos sin nubes. Las temperaturas variarán entre los 50 y los 72 grados Fahrenheit (10 y 22ºC).

Clima en Dallas para los próximos 7 días

Si quieres tomar ventaja y conocer lo que se espera del tiempo en Dallas en los próximos 7 días, aquí te dejamos un estimado del tiempo al día de hoy. Recuerda que las condiciones meteorológicas en Texas cambian día a día, por lo que te aconsejamos consultar a diario nuestro sitio.

Temperatura promedio en Dallas

La temporada cálida dura 3.4 meses, del 4 de junio al 18 de septiembre y la temperatura máxima promedio diaria es de 87°F. Agosto es el mes más temido en cuanto a calor en Dallas, con una temperatura máxima promedio de 95 °F y mínima de 77°F.

En cambio, la temporada fresca dura 3 meses, de noviembre a febrero y la temperatura máxima promedio diaria es de menos 64°F. El mes más frío del año en Dallas es enero, con una temperatura mínima promedio de 39°F y máxima de 57°F.

Por último, en relación con la cantidad de lluvia en Dallas, Texas, los datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos indican que la época más lluviosa es de abril a octubre, con una probabilidad de más del 26% de que el día tenga algún tiempo de lluvia.

Para Dallas, mayo es el mes más lluvioso, con un promedio de 11 días con por lo menos 1 milímetro de precipitación. La temporada más seca dura 5.5 meses, del 23 de octubre al 9 de abril. El mes con menos días de lluvia en Dallas es enero.

No te pierdas las novedades del clima en Dallas en https://laopinion.com/tema/clima-en-dallas/.