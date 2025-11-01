EN VIVO: noche histórica de Serie Mundial entre Dodgers y Blue Jays
El juego 7 de la Serie Mundial atrapa la atención del público: Los Ángeles busca su segundo título en fila y Toronto acabar con una larga sequía
Después del dramático juego 6 el viernes en Canadá, la mesa está puesta para una noche memorable de béisbol. Dodgers de Los Ángeles y Blue Jays de Toronto se juegan a partir de las 8:11 pm Este (5:11 pm Pacífico) el título de la Serie Mundial.
Pase lo que pase en el Rogers Centre de Toronto será algo histórico: los Dodgers se convertirán en el primer equipo en ganar coronas seguidas de la Gran Carpa desde los Yankees de 1998-2000 o los Blue Jays obtendrán su primer campeonato desde 1993, cuando lograron su segunda Serie Mundial consecutiva.
Shohei Ohtani, con solo tres días de descanso, será el pitcher abridor por los campeones reinantes del béisbol, además de ser el bateador designado y primero en el lineup. El veterano Max Scherzer es el elegido por Toronto con lo que será el cuarto lanzador de la historia en abrir dos juegos decisivos de Clásico de Otoño y el de mayor edad a los 41 años y 97 días.
El último cuarto de hotel disponible en estadio de Toronto
El reportero angelino Arash Markazi tuvo acceso a la última habitación del hotel Marriott que se encuentra dentro del Rogers Centre con vista al campo de juego. El precio es, digamos, que no muy accesible… pero seguro que el cuarto se ocupará en una noche histórica.
¿Campeonato para Dodgers en cumpleaños del “Toro” Valenzuela?
Este 1 de noviembre habría sido el cumpleaños 65 para el legendario Fernando Valenzuela. El ícono de los Dodgers falleció el año pasado poco antes de la Serie Mundial entre Los Ángeles y los NY Yankees.
Dave Roberts mantiene a Teoscar Hernández en el lineup
Los Dodgers repiten alineación con Will Smith como segundo en el orden y Miguel Rojas en la segunda base y noveno en la alineación. El venezolano Rojas ayudó para mantener con vida a Los Ángeles con su defensa el viernes. Pero el manager Dave Roberts se la juega con el dominicano Teoscar Hernández a pesar de estar apagado.
El mexicano Alejandro Kirk juega a pesar de lesión
Los Blue Jays también repiten a los mismos bateadores de la noche anterior, incluyendo el catcher mexicano Alejandro Kirk. El tijuanense se llevó un pelotazo en la mano-muñeca en el noveno inning del juego 6 y luego fue cambiado por un corredor emergente. Le hicieron exámenes médicos tras el partido. Pero está listo.