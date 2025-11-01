EN VIVO: noche histórica de Serie Mundial entre Dodgers y Blue Jays

Después del dramático juego 6 el viernes en Canadá, la mesa está puesta para una noche memorable de béisbol. Dodgers de Los Ángeles y Blue Jays de Toronto se juegan a partir de las 8:11 pm Este (5:11 pm Pacífico) el título de la Serie Mundial.

Pase lo que pase en el Rogers Centre de Toronto será algo histórico: los Dodgers se convertirán en el primer equipo en ganar coronas seguidas de la Gran Carpa desde los Yankees de 1998-2000 o los Blue Jays obtendrán su primer campeonato desde 1993, cuando lograron su segunda Serie Mundial consecutiva.

Shohei Ohtani, con solo tres días de descanso, será el pitcher abridor por los campeones reinantes del béisbol, además de ser el bateador designado y primero en el lineup. El veterano Max Scherzer es el elegido por Toronto con lo que será el cuarto lanzador de la historia en abrir dos juegos decisivos de Clásico de Otoño y el de mayor edad a los 41 años y 97 días.