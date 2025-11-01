Tensión al máximo: el pelotazo en el Juego 7 de la Serie Mundial que casi desata una pelea

El ambiente en el Rogers Centre SkyDome de Toronto alcanzó niveles de pura tensión durante el Juego 7 de la Serie Mundial 2025, cuando un pelotazo en la parte baja del cuarto inning estuvo a punto de provocar una pelea general entre Los Angeles Dodgers y los Toronto Blue Jays.

Todo comenzó con un lanzamiento del zurdo Justin Wrobleski, de 25 años, que pasó peligrosamente cerca de la mano del venezolano Andrés Giménez, shortstop de Toronto. El jugador protestó de inmediato, señalando al lanzador y acusándolo de actuar temerariamente. Pocos instantes después, el contacto se produjo: Giménez fue golpeado por la pelota, y la tensión se transformó en gritos, empujones y bancas vaciadas.

Benches clear in #WorldSeries Game 7 after Andrés Giménez is hit by a pitch by Justin Wrobleski in the 4th inning. pic.twitter.com/cZr401tIIo — MLB (@MLB) November 2, 2025

Según la lectura de labios, en medio del caos Wrobleski habría gritado: “F**k you, motherf**ker”, lo que encendió aún más los ánimos. En cuestión de segundos, los jugadores de ambos equipos, junto con los cuerpos técnicos, corrieron al diamante para separar a los protagonistas.

A closer look at the exchange between Wrobleski and Giménez that led to the benches clearing. pic.twitter.com/PvHaPkmVfL — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) November 2, 2025

Un enfrentamiento con antecedentes

El incidente no surgió de la nada. La rivalidad entre Wrobleski y Giménez ya se había gestado durante el Juego 6 de la serie, cuando el lanzador ponchó al venezolano en un momento clave del séptimo inning, con un corredor en segunda. Tras el out, el zurdo celebró con efusividad, algo que Giménez pareció no olvidar.

Esta vez, el contexto no pudo ser más explosivo: Toronto ganaba 3-1 cuando ocurrió el pelotazo, y cada jugada podía cambiar el destino del campeonato. El manager de los Dodgers, Dave Roberts, reaccionó retirando a Wrobleski del montículo más tarde en esa misma entrada para contener la situación y frenar una posible ofensiva de los Blue Jays.

Aunque no se registraron golpes mayores, la escena dejó en claro que la presión de un Juego 7 de Serie Mundial puede sacar lo peor —y lo más pasional— de los jugadores. La imagen de ambos equipos invadiendo el campo quedará como uno de los momentos más tensos del Clásico de Otoño 2025.



