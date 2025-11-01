Dave Roberts sobre Juego 7 de Serie Mundial: “Será de vida o muerte”

Dave Roberts, manager de los Dodgers, habló sobre el Juego 7 de la Serie Mundial y afirmó que será de vida o muerte este sábado en Toronto.

“Esto es de vida o muerte, tienes que darlo todo en el terreno”, dijo Roberts a la prensa sobre la mentalidad que tuvo el equipo para llevarse el Juego 6 y lo que será para el último juego de la final.

“La misma combinación mañana”, destacó el veterano estratega que contó con otra gran salida de Yoshinobu Yamamoto y el bateo oportuno de Mookie Betts para el inning de tres carreras.

Yoshinobu Yamamoto confía en su equipo para ganar la Serie Mundial

Yamamoto, quien lanzó seis entradas de una carrera y seis ponches para ganar su segundo partido en este Clásico de Otoño, dijo que lo fundamental en su presentación de este viernes, fue mantener la confianza, tanto en sí mismo, como en sus compañeros.

“Confiaba en mí mismo, confiaba en mi equipo y mis compañeros, y simplemente quería hacer mi trabajo”, dijo el japonés, quien aseguró esperar una dura batalla en el decisivo partido.

“Mañana creo que ambos equipos tienen que darlo todo, así que creo que será un buen partido”, dijo Yamamoto, quien mejoró su registro a 2-0, con 15 entradas lanzadas y solo dos vueltas permitidas en la contienda por el campeonato ante los Azulejos.

Para el Juego 7, todos los pitchers están disponibles excepto Yamamoto tras su gran labor de 96 lanzamientos.

Shohei Ohtani será el probable pitcher abridor con un descanso corto de tres días y luego pasar a Tyler Glasnow, quien logró un récord este viernes.

El derecho se convirtió en el primer relevista en conseguir un salvado de 1.0 inning con solo tres pitcheos en una Serie Mundial.

Glasnow podría ser el segundo lanzador detrás de Ohtani y luego ir con el bullpen que se mantuvo este viernes.

Por los Blue Jays, Max Scherzer lanzará como abridor, aunque Trey Yesavage dijo estar listo también para pitchar.

