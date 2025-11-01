Los programas Head Start que atienden a casi 65,000 niños comienzan a cerrar por falta de fondos

Head Start, el programa federal que brinda educación infantil, salud y apoyo alimentario a familias de bajos ingresos ha comenzado a cerrar por falta de fondos por el cierre del gobierno.

Aproximadamente 134 programas en 41 estados y Puerto Rico ya no tendrán financiamiento para operar a partir de este sábado, lo que afectará a casi 65,000 niños, o el 10% de todos los niños inscritos en Head Start, según informó en un comunicado la Asociación Nacional de Head Start (NHSA).

NHSA es una corporación no lucrativa dedicada a hacer realidad la promesa de Head Start: que todos los niños tengan la oportunidad de triunfar en la escuela y en la vida.

Florida, Georgia, Missouri y Ohio podrían ser los estados más afectados, impactando potencialmente a más de 24,000 niños y a más de 7,500 miembros del personal, según datos de la NHSA.

El cierre de programas de Head Start podría significar que los niños menores de 6 años pierdan el acceso a la educación preescolar, los servicios de salud y otras ayudas. Las familias podrían perder el acceso a servicios de cuidado infantil asequibles que permiten a los padres trabajar, estudiar o recibir capacitación laboral.

El programa Head Start recibe financiamiento a través de subsidios otorgados por el Departamento de Salud y Servicios Humanos a iglesias, centros comunitarios y otros organismos receptores que se encargan de prestar servicios a familias de bajos ingresos.

“Los niños y las familias que participan en Head Start se encuentran entre los más vulnerables de nuestras comunidades”, afirmó Tommy Sheridan, subdirector de la Asociación Nacional de Head Start, en una entrevista con PBS NewsHour.

“Hablamos de familias con ingresos por debajo del umbral federal de pobreza, que se encuentran sin hogar, en el sistema de acogimiento familiar o que reciben asistencia alimentaria. Head Start ha sido, sin duda, un trampolín hacia el éxito para millones de niños y familias en todo Estados Unidos a lo largo de sus 60 años de historia. Nos aterra lo que pueda suceder si el cierre del gobierno continúa”, dijo Sheridan.

Sheridan afirmó que no todos los 134 programas afectados cerrarán en noviembre. Algunos están contactando a líderes estatales y locales, y otros están solicitando financiamiento a organizaciones privadas, lo que podría cubrir los costos por un corto período. Otros tienen ya asignado financiamiento por periodos más extensos, lo que permitirá que sigan brindando servicios más allá del 1 de noviembre.

