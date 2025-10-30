El Senado termina la semana sin solución para el cierre de gobierno

El Senado levantó la sesión el jueves y no volverá a reunirse hasta el lunes, prolongando el cierre del gobierno por falta de presupuesto federal al menos hasta su día 34, lo que igualaría el período de falta de financiación más largo de la historia de Estados Unidos.

Los senadores continuaron expresando un optimismo cauteloso sobre las conversaciones bipartidistas para la reapertura del gobierno y la aprobación de proyectos de ley de asignaciones a largo plazo, pero el jueves no se observaron avances y la cámara alta no votó para aprobar la resolución de continuidad aprobada por la Cámara de Representantes.

El líder de la mayoría del Senado, John Thune, ha declarado en los últimos días que se están produciendo más conversaciones entre senadores demócratas y republicanos, una de las primeras señales de que podría romperse el estancamiento que se prolonga desde hace casi un mes.

El líder demócrata de la Cámara de Representantes expresó ciertas dudas el jueves sobre la afirmación de Thune, de que las conversaciones bipartidistas para reabrir el gobierno están ganando terreno en el Senado.

“No me queda claro que John Thune esté siendo preciso cuando informa de un aumento en la comunicación bipartidista”, declaró a la prensa el líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, demócrata de Nueva York. “¿A qué comunicación se refiere?”.

Acontecimientos críticos se acumulan en noviembre por el cierre del gobierno

La financiación para los cupones de alimentos del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) vence el sábado, dejando a 42 millones de estadounidenses sin acceso a estos beneficios a partir del 1 de noviembre. Varios senadores afirmaron que la congelación de los fondos aumentará la presión sobre ambas partes para llegar a un acuerdo.

La nuevas tarifas de la Ley de Cuidado de la Salud Asequible (ACA), conocida como Obamacare, se darán a conocer también el 1 de noviembre y con el inicio del periodo de inscripción abierta para el mercado de seguros médicos previsto para el próximo mes, algunos demócratas afirman que los mayores costos ya están contemplados, dado que los republicanos se han negado sistemáticamente a negociar un acuerdo para extender los subsidios ampliados que vencen a finales de diciembre.

El bloqueo en el que se encuentra actualmente el Senado pasa por las demandas de los demócratas que, para dar a los republicanos los votos que necesitan para aprobar un presupuesto que levante el cierre del gobierno, exigen que se prolonguen los subsidios del programa sanitario Obamacare que caducan a final de año, lo que según los expertos elevará considerablemente las primas para 2026.

Además hay unos 730,000 empleados federales que están cubriendo labores esenciales sin el pago de sus sueldos, que no se reanudará hasta que se levante el cierre.

