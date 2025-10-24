El Pentágono acepta una donación de $130 millones para ayudar a pagar a las tropas durante el cierre del gobierno

El ejército de Estados Unidos está aceptando una donación privada de $130 millones de dólares para ayudar a pagar a los 1.3 millones de soldados en servicio activo durante el cierre del gobierno, dijo el viernes el Pentágono.

El Departamento de Defensa aceptó la donación bajo su “autoridad general de aceptación de obsequios” el jueves, dijo el portavoz principal del Pentágono, Sean Parnell, en un comunicado.

La donación fue realizada con la única condición de que fuera utilizada para compensar los salarios y beneficios de los miembros del servicio, mientras sigue vigente el cierre de gobierno que inició el pasado 1ro. de octubre.

Trump había anunciado la donación en comentarios en la Casa Blanca el jueves, diciendo que un “patriota” y “amigo mío”, cuyo nombre no reveló, dijo que le gustaría contribuir a cualquier déficit de fondos causado por el cierre.

La aceptación de la donación ha generado polémica en redes sociales debido a lo inusual del suceso y porque se considera como una posible violación a la ley Antideficiencia.

La Ley Antideficiencia (Antideficiency Act) es una ley federal que prohíbe a los funcionarios y empleados del gobierno crear o autorizar obligaciones de gasto en exceso de los fondos disponibles o antes de que se realicen las apropiaciones correspondientes, a menos que la ley lo autorice explícitamente.

Durante el cierre de gobierno, Trump firmó una orden ejecutiva que ordenaba al Pentágono utilizar fondos de investigación y desarrollo para cubrir salarios de las tropas pero diferentes legisladores incluyendo al líder republicano, Mike Johnson, advirtieron que la transferencia de fondos era solución temporal que no solucionaría el problema de fondo, si ambos partidos no aprueban un proyecto de financiamiento provisional.

El Pentágono aún no explica como será distribuido el dinero de la donación, tomando en cuenta que este año la Administración Trump había pedido unos $600,000 millones de dólares para salarios militares.

El cierre de gobierno, el segundo más largo de la historia del país, se extenderá al menos hasta la próxima semana y hoy fue el primer día que miles de funcionarios federales dejaron de percibir su cheque por primera vez desde el 10 de octubre.

