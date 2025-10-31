Trump exige a los senadores republicanos que eliminen la regla que exige 60 votos y pongan fin al cierre del gobierno

El presidente Donald Trump pidió el jueves la eliminación de la regla del obstruccionismo parlamentario en el Senado, para sortear el bloqueo demócrata que ha impedido aprobar una resolución continua (CR) de presupuesto que termine con el cierre del gobierno, que ya cumple 30 días.

Trump se refirió a la llamada ‘filibuster rule’ en inglés. El obstruccionismo parlamentario es la regla del Senado que exige el acuerdo de 60 de sus 100 miembros para aprobar la mayoría de las leyes.

Los republicanos tienen una mayoría de 53-47 en el Senado y de 219-213 en la Cámara de Representantes.

“Es hora de que los republicanos jueguen su ‘carta maestra’ y opten por la llamada opción nuclear: ¡Eliminen el obstruccionismo parlamentario, y elimínenlo YA!”, escribió Trump en redes sociales.

Millones de estadounidenses se verían afectados si el gobierno pausa la entrega de cupones para alimentos. Crédito: Allison Dinner | AP

Los senadores republicanos han descartado cambiar las reglas para abolir la obstrucción parlamentaria, argumentando que en última instancia beneficiaría a los demócratas la próxima vez que recuperen el poder, pero Trump dijo que los republicanos deberían actuar ahora para poner fin de inmediato al cierre del gobierno.

El cierre comenzó el 1 de octubre, primer día del año fiscal federal 2026, porque los republicanos y los demócratas del Congreso no logran ponerse de acuerdo sobre una legislación para financiar al gobierno federal.

Unos 750,000 trabajadores federales han sido suspendidos temporalmente desde que se interrumpió la financiación del gobierno.

El gobierno de Trump ha tomado medidas para pagar a las tropas, a las fuerzas del orden federales y a los funcionarios de inmigración, pero otros empleados federales trabajan sin cobrar.

Además, el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria SNAP, del que se benefician unos 42 millones de personas, se quedará sin fondos el próximo sábado, lo que ha obligado a los gobiernos estatales y locales a tomar medidas, así como a las organizaciones que proveen ayuda alimentaria, para enfrentar la crisis de millones de adultos y niños que no tendrán alimentos suficientes.

