Cinco personas, incluidos tres niños, mueren en un incendio en una vivienda en Nueva Jersey

Un incendio que se propagó con rapidez por una vivienda en Paterson, Nueva Jersey, dejó cinco personas muertas, entre ellas tres niños, la noche del viernes, según confirmaron las autoridades locales.

El jefe de bomberos de Paterson, Alex Alicea, informó que el fuego comenzó alrededor de las 9:54 p.m. y se extendió velozmente desde el piso inferior hasta los niveles superiores de la casa, impulsado por los fuertes vientos registrados en la zona.

“El incendio se produjo con fuertes vientos, lo que contribuyó a su rápida propagación al segundo piso, donde finalmente se encontraron cinco víctimas… dos adultos y tres niños”, dijo Alicea a la cadena WABC de ABC News en Nueva York.

Once sobrevivientes y múltiples desplazados

El siniestro dejó además 11 sobrevivientes, todos residentes del edificio, quienes ahora se encuentran desplazados debido a los severos daños estructurales provocados por el fuego.

“La Cruz Roja está aquí en el lugar para ayudar con eso”, añadió Alicea, al destacar el trabajo conjunto de los equipos de rescate y asistencia.

Los bomberos lograron controlar las llamas tras varias horas de trabajo, pero el inmueble quedó prácticamente inhabitable.

Las identidades de las víctimas aún no han sido reveladas a la espera de la notificación a los familiares.

Por su parte, los investigadores del Departamento de Bomberos de Paterson y del Estado de Nueva Jersey trabajan para determinar el origen y la causa del incendio, aunque hasta el momento no se ha descartado ninguna hipótesis.

El siniestro es uno de los más mortales registrados en Paterson en los últimos años, y las autoridades locales instaron a la comunidad a mantener revisados sus detectores de humo y equipos de calefacción, especialmente ante el descenso de las temperaturas.

Sigue leyendo:

–Arrestan a maestra de Nueva Jersey que abuso de un estudiante de 13 años y quedó embarazada

–Acusan a mujer de Nueva Jersey de matar a golpes a su madre

–Hispano en Nueva Jersey condenado por vender videos sexuales de una adolescente en OnlyFans