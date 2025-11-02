Compra-venta de videojuego en Houston terminó en tiroteo: un muerto y un herido

Una aparente compra-venta de un videojuego derivó en un tiroteo mortal la tarde del jueves en el complejo de apartamentos Cranbrook Forest, ubicado al norte de Houston, informaron las autoridades.

De acuerdo con el Departamento del Alguacil del Condado de Harris (HCSO), un joven de aproximadamente 20 años murió en el lugar, mientras que un hombre de 38 años fue trasladado a un hospital con heridas de bala que no ponen en riesgo su vida.

El sargento Greg Pinkins, de la División de Homicidios, explicó que el hombre herido había acudido al complejo residencial para vender un PlayStation al joven que falleció.

Un tercer hombre se sumó al encuentro

Según el reporte, durante la transacción apareció un tercer individuo —aún no identificado—, quien inició una discusión que rápidamente escaló hasta convertirse en un tiroteo. El sospechoso huyó de la escena antes de la llegada de los agentes del alguacil.

Las autoridades confirmaron que al menos dos personas estaban armadas, aunque todavía no se ha determinado quién efectuó los disparos fatales. En el lugar fue recuperada al menos un arma de fuego como evidencia.

El incidente ocurrió cerca de las 6:00 p.m., en la intersección de Ella Boulevard y W. Rankin Road. La zona permaneció acordonada varias horas mientras los investigadores recopilaban pruebas y entrevistaban a testigos.

El HCSO hizo un llamado a los ciudadanos que tengan información sobre el caso a comunicarse con la División de Homicidios al 713-274-9100, o de forma anónima con Crime Stoppers de Houston al 713-222-TIPS.

