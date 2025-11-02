Hispano asesinado a tiros tras enfrentamiento en casa de su expareja en Houston

La madrugada de este sábado, un hombre hispano fue asesinado a tiros durante una disputa ocurrida en una vivienda ubicada en la cuadra 800 de la calle Lucky, cerca del centro de Houston, Texas, informaron las autoridades.

Oficiales del Departamento de Policía de Houston (HPD) respondieron al reporte de un tiroteo y, al llegar, encontraron al hombre tirado en el suelo con múltiples heridas de bala.

Los agentes intentaron brindarle maniobras de resucitación y aplicar vendajes de emergencia, pero la víctima fue declarada muerta en la escena por personal del Departamento de Bomberos de Houston (HFD).

Una discusión que terminó en tragedia

De acuerdo con la versión preliminar, la víctima era el exnovio de una mujer que reside en la vivienda donde ocurrió el tiroteo. En el lugar también se encontraba un amigo de la mujer, quien habría sido el presunto tirador.

Según testigos, una discusión entre ambos hombres se tornó violenta hasta que el amigo sacó un arma de fuego y disparó varias veces contra el exnovio.

El motivo exacto del altercado aún está bajo investigación, y las autoridades no han informado si el presunto responsable fue detenido.

Detectives del HPD permanecieron en la zona recabando evidencia y entrevistando testigos para esclarecer las circunstancias del crimen.

El teniente Ali, del Departamento de Policía de Houston, confirmó que la investigación continúa abierta y pidió a cualquier persona con información sobre el caso contactar a Crime Stoppers de Houston al 713-222-TIPS.

Sigue leyendo:

–Al menos 12 detenidos en operativo en un club de striptease clandestino en Houston

–Hispano muere de un ataque cardíaco luego de que su hijo recibiera un disparo accidental en Texas

–Hombre de Houston apuñala a su madre porque se negó a entregarle su billetera