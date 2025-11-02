Horóscopo de hoy de Nana Calistar 02 de noviembre de 2025
Nana Calistar nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo diario.
PISCIS
Andas más sensible que flor de cempasúchil en altar. Practica un poco de ejercicio o mínimo sal a caminar, que el estrés te está comiendo vivo y tu mal humor parece epidemia. No te mortifiques por todo, ni conviertas cada problema en tragedia griega. Aprende a fluir, criatura, que la vida no siempre es justa, pero sí te recompensa cuando te alivianas.
No desperdicies oportunidades; todo tiene fecha de caducidad y tú tiendes a dejar pasar lo bueno por miedo o flojera. Deja de andar cargando muertos emocionales y suelta lo que ya no te suma. ¡Y sí, te lo repito: los signos con los que mejor te llevas son Cáncer y Piscis! Entre ustedes se entienden con solo mirarse, aunque a veces terminen echándose la culpa mutuamente.
La vida te ha enseñado a golpes, y por eso te hiciste perro o perra de corazón; ya no te dejas de cualquiera, pero tampoco te encierres tanto. No todo el mundo viene a joderte. Si tienes pareja, se reactivará la pasión con fuegos artificiales incluidos, y hasta posiciones nuevas aprenderán… nomás cuida no lastimarte un músculo que luego no puedas explicar.
Eres una persona intensa, de las que aman con todo y se enojan igual. No te tomes todo tan a pecho, que el mundo no gira solo pa ti. Aprende a reírte más y a dejar que el destino haga lo suyo, porque cuando tú lo fuerzas, la cosa termina mal.
Números de la suerte: 4, 15 y 44
Color del día: Azul profundo, para calmar la mente y atraer equilibrio.
ACUARIO
Ya era hora de que el universo te diera un respiro. Esas piedritas que traías en el buche empiezan a acomodarse, y lo que antes parecía un problemón ahora será puro aprendizaje. No temas a los cambios, aunque te saquen de tu zona de confort, porque ahí está justo el crecimiento que tanto necesitas.
Eso sí, bájale tantito a lo interesado o interesada, que a veces te gana el brillo del dinero y te olvidas del corazón. Quieres un modelo de lujo y tú todavía andas en mantenimiento, así que ajusta expectativas, criatura. Pero no todo es regaño: también vienen noticias buenas, como un embarazo cercano que te sacará una sonrisa o una sorpresa familiar que te alegrará el alma.
No pierdas energía en gente tonta que nomás busca hacerte enojar o hablar de ti. Mándalos bien lejos, que tú tienes cosas más importantes que hacer. Esta semana un amigo o amiga va a necesitar tu apoyo, así que préstale tu oído y tu hombro; la vida siempre recompensa a quien sabe dar sin esperar.
En el amor, deja de andar rogando atención. Si te quieren, que lo demuestren. Y si no, ciérrales la puerta y que se vayan a aburrir a otro lado. Tú naciste pa brillar sin pedir permiso.
Y ya lo sabes, Acuario: quien te quiere, te busca; quien no, inventa excusas. No pierdas tu tiempo con almas flojas ni con promesas baratas.
Números de la suerte: 9, 18 y 36
Color del día: Plata, para reflejar luz y alejar malas vibras.
CAPRICORNIO
Bájale tres rayitas a los celos o tu relación va a tronar como cohete de feria. Tu pareja ya anda medio harta de tus escenas, y tú, en lugar de calmarte, le echas más leña al fuego. Aprende a confiar, que el amor no se trata de estar vigilando 24 horas.
Aguas con gente chismosa que querrá arruinarte el fin de semana; no les des gusto, tú sonríe y sigue tu camino. Si estás soltero o soltera, hay una persona que te trae entre ceja y ceja; te va a mojar la paparrucha emocional y física, pero aguas, no confundas deseo con amor. A veces solo quieres que te la dejen caer y ya, y no está mal, nomás no hagas castillos en el aire.
Recuerda que no siempre se gana discutiendo, a veces el verdadero triunfo es quedarse callado y ver cómo el otro se ahoga en su propio drama. Y si no tienes pareja, no te me deprimas, mejor disfruta tu soltería, que tú sabes cómo darte gusto sin pedirle permiso a nadie. Eres dueño o dueña de tu puerco, y sabes a quién se lo das.
Vas a descubrir que una amistad siente algo fuerte por ti. Obsérvala bien, que ahí puede estar algo bonito si te abres tantito al cariño sincero. Pero como te conozco, seguro te haces del rogar, así que no abuses o la vida te lo va a cobrar.
Números de la suerte: 5, 14 y 38
Color del día: Café oscuro, para aterrizar emociones y mantener los pies firmes.
SAGITARIO
Si has tenido pleitos con tu “pior es nada”, respira, porque las cosas se van a acomodar, pero deja de querer tener siempre la razón. Aprende a escuchar, no todo es pleito ni drama.
En el dinero andas bien tronado o tronada, y no porque la vida te castigue, sino porque te encanta gastar en tonterías. Deja de tirar billetes en cosas inútiles y empieza a poner orden. Vienen oportunidades para mejorar tu economía, pero si no te organizas, te volverás a quedar en ceros.
Deja de tratar de complacer a todos, que eso ya te tiene agotado. A quien debes complacer es a ti, que eres quien se rompe el lomo todos los días. No metas las manos al fuego por nadie; tus “amiguis” solo te buscan cuando necesitan algo, y cuando tú ocupas, se hacen humo.
Cuidado con las apariencias: si finges demasiado, luego la verdad sale y te deja mal parado. Las oportunidades que llegan este mes no volverán pronto, así que aviéntate sin miedo. Pero también pon atención a tu salud, que los accidentes y caídas estarán rondando.
Y deja de andar opinando de todo; primero arregla tu vida antes de querer corregir la ajena. Ya bastante tienes con tus propios enredos.
Números de la suerte: 12, 29 y 45
Color del día: Rojo vino, pa encender la pasión y espantar las malas vibras.
ARIES
Ultimamente traes una energía bien rara, como si tu alma estuviera entre querer comerse el mundo y querer quedarse acostada con la cobija hasta las orejas. Hay días en los que no sabes si estás avanzando o solo dando vueltas como trompo chillador, pero tranquilo, que eso también es parte del proceso. La vida te está pidiendo que sueltes lo que ya no sirve y que pongas más atención en ti, no en lo que hacen los demás.
Vas a tener una revelación importante en estos días, algo que te abrirá los ojos y te hará darte cuenta de que vales más de lo que muchos te hicieron creer. No te sientas mal si alguien se aleja, porque a veces el universo limpia tu camino para que llegue gente nueva con mejores intenciones. Una amistad podría distanciarse y aunque duela, será para bien.
En el amor, el pasado quiere volver a tocar tu puerta, pero antes de abrir, piensa si quieres volver a vivir lo mismo o si prefieres avanzar y permitirte un amor nuevo. Hay una persona de lejos que siente mucho por ti; no la ignores, que ahí podría haber una historia linda si sabes cuidarla.
Y cuidado con los chismes, Aries: te vas a enterar de uno fuerte, pero no lo uses para hacerte notar. Guárdalo como carta bajo la manga, porque en su momento te servirá. Aprende a ser más observador, más calladito y más listo. El silencio a veces vale más que mil palabras.
Números de la suerte: 8, 26 y 39
Color del día: Rojo pasión, para que enciendas tu fuego interno y dejes atrás la flojera emocional.
TAURO
Tú no cambias, sigues aferrado a las mismas mañas de siempre: querer tener la razón, controlar todo y luego quejarte porque las cosas no salen. Pero tranquilo, porque el universo te va a poner de nuevo en equilibrio. Vienen mejoras en los negocios, en tu economía y hasta en tu corazoncito, pero solo si aprendes a soltar lo que ya no encaja contigo.
No cambies por agradar, mi amor, que quien te quiere lo hará con todo y tu carácter de toro furioso. Eres noble, pero cuando te enojas no hay santo que te aguante, así que respira antes de explotar o podrías decir cosas que después te arrepientan.
Si tienes pareja, bájale tantito a la intensidad carnal. Está bien que te guste el gratinado de mollete, pero también hay que conversar, compartir y planear juntos. No todo es cama, también hay vida, risas y complicidad. Viene una reunión familiar o con amigos donde podrías verte tentado a beber de más. No exageres, que tú con tres tragos ya andas soltando verdades como bala perdida.
Cambios de humor vendrán a probar tu paciencia, pero también tu madurez. A veces no se trata de ganar las discusiones, sino de mantener la paz. Si la relación ya no te llena, sé honesto contigo y no alargues algo que ya no vibra igual. Y si estás soltero, ni te apures: más vale estar solo que mal acompañado, y tú sabes disfrutar tu soledad mejor que nadie.
Números de la suerte: 10, 23 y 47
Color del día: Verde jade, para atraer calma y abundancia.
GÉMINIS
Pareces antena parabólica: todo lo escuchas, todo lo cuentas y todo te afecta. Si ya te traen de bajón las emociones, relájate, que no todo lo que pasa es contra ti. Esta semana viene cargadita de oportunidades para mostrar tu lado más fuerte y más sabio, pero tendrás que ponerle un alto a tu impulsividad.
Si hay alguien que te gusta, deja de hacerte del rogar y ve al grano, pero con estilo, no con desesperación. Declara tus sentimientos sin miedo, que peor que te digan “no” ya estás acostumbrado a los “ahorita no, joven”. Es mejor saber la verdad que vivir en la fantasía.
Cuida tus palabras, porque podrías soltar algo sin querer y provocar un malentendido. En estos días tendrás la lengua más filosa que cuchillo nuevo, así que mide lo que dices. Hay amistades que te observan más de lo que crees, unas por cariño, otras por envidia. No les des municiones.
En lo económico, vienen buenas noticias, pero no gastes todo lo que te entre. Ahorra tantito, que el futuro te va a pedir cuentas. En lo emocional, deja de dramatizar tanto y aprende a reírte de ti mismo, que el humor te sana más que cualquier terapia.
Y en la salud, cuida tus alimentos, que andas más inflamado que ego de influencer. Bájale a la harina, los refrescos y los antojitos nocturnos. Tu cuerpo te está pidiendo un descanso y tú nomás lo traes en chinga.
Números de la suerte: 3, 28 y 40
Color del día: Amarillo brillante, para llenar tu vida de luz y alegría.
CÁNCER
Ya es hora de que pongas límites, mi amor, porque no todos merecen tu cariño. Últimamente has estado gastando dinero, energía y amor en gente que ni te agradece. ¡Basta ya!
Vienen cambios en el trabajo o proyectos nuevos que te darán estabilidad económica, pero tendrás que dejar de postergar las cosas. No puedes estar queriendo resultados distintos si haces lo mismo cada día. Ponte las pilas, que la suerte solo ayuda a quien se mueve.
Hay un viaje que podría marcarte mucho, ya sea porque conocerás gente nueva o porque descubrirás una parte de ti que habías olvidado. No lo pienses tanto y lánzate, que la vida no espera.
En la salud, tus desveladas y tu estrés están pasándote factura. Estás más irritable que señora sin café y ya nadie te aguanta. Duerme más, respira y organiza tus horarios, que sin descanso no hay avance.
En el amor, cuidado con las segundas oportunidades. Ya viste cómo terminó la primera, ¿pa’ qué repetir el capítulo? No te desgastes con quien ya demostró que no sabe cuidarte. Este Día de Muertos, aprovecha para despedirte de esas emociones que te han tenido atado y agradecer por las bendiciones que sí tienes.
Cáncer, recuerda: no hay mal que dure cien años ni amor que aguante tanto drama. Aprende a quererte como esperas que te quieran, y verás cómo todo se acomoda solito.
Números de la suerte: 2, 16 y 35
Color del día: Blanco lunar, para purificar tu energía y atraer nuevas bendiciones.
LEO
Si algo tienes es que cuando brillas, encandilas, y cuando te apagas, hasta el sol te extraña. La llegada de una persona de piel clara te va a mover todo el tapete emocional, te hará ver la vida con otros ojos y entender que todavía hay cosas que te pueden sorprender. Pero aguas con lo que comes y bebes, que por andar tragando de más podrías acabar empachado y haciendo fila en urgencias con cara de arrepentimiento.
No te metas en amores prohibidos, que no estás para andar escondiéndote. Si lo haces, ni te quejes después cuando el drama se arme. Estás en el momento de tomar al toro por los cuernos y de ir tras lo que de verdad te mueve el alma, no por quedar bien con nadie, sino por ti. Aprende a decir “no” sin sentir culpa y deja de preocuparte por lo que los demás piensen.
Conversaciones o conflictos que habías dejado sin resolver van a resurgir, pero no te precipites, escucha, analiza y luego decide, que no todo lo que parece malo termina siéndolo. Reuniones con amistades o familia te llenarán de alegría, pero no te emociones tanto con el trago, que cuando se te afloja la lengua sueltas cada verdad que deja a todos tiesos.
Y recuerda, Leo: tú no necesitas demostrarle a nadie lo que vales; quien no lo vea, que se compre lentes. Este Día de Muertos agradece por lo vivido, honra a los que se fueron y sigue brillando sin miedo, porque tu luz es de las que alumbran hasta el más allá.
Números de la suerte: 14, 22 y 37
Color del día: Dorado, para atraer éxito y mantenerte radiante.
VIRGO
Virgo, tu alma anda en limpieza profunda, y aunque a veces te cueste aceptar los cambios, vienen para ayudarte a ver la vida desde otro ángulo. Se aproximan días en los que aprenderás a valorar lo que tienes, y sobre todo, a dejar de perder tiempo en lo que ya no te deja nada bueno.
Cuídate de dolores en piernas, espalda y riñones; tanto refresco y desvelo ya te están cobrando factura. ¡Y ya basta de decir que “mañana empiezas la dieta”! Ese mañana ya va en su quinto aniversario. Ponte en acción, no por vanidad, sino porque tu cuerpo te está pidiendo a gritos que lo atiendas.
Recibirás un mensaje o llamada de alguien que se trae un interés oculto por ti, pero antes de emocionarte revisa bien si te conviene o si solo quiere pasar el rato. En lo económico, los milagros no se dan dormidos, así que mueve el cuerpo y deja la flojera si de verdad quieres mejorar tus finanzas.
Deja de quejarte tanto, Virgo, que pareces disco rayado. Agradece lo que sí tienes, trabaja en lo que puedes cambiar y suelta lo que no depende de ti. Este Día de Muertos te invita a cerrar ciclos, limpiar energías y abrir la puerta a nuevas bendiciones. Eres una persona meticulosa y fuerte; lo único que te falta es creértelo.
Números de la suerte: 7, 19 y 42
Color del día: Verde hoja, para purificar tu energía y abrir caminos.
LIBRA
El amor necesita que le saques brillo, porque si no lo cuidas, se te oxida. Si tienes pareja, ponte creativo: sal de la rutina, coquetea, sorprende, reaviva la chispa. No dejes que el “ya luego” se convierta en “ya nunca”, que la costumbre mata más relaciones que la infidelidad.
Si estás soltero o soltera, hay alguien que te mira con ganas de gratinar el mollete; piénsalo bien antes de caer, porque podrías salir enamorado hasta los huesos y después andar llorando con el pan de muerto en la mano. No tomes decisiones apresuradas, Libra; analiza primero, que tu corazón tiende a ir más rápido que tu cabeza.
Alguien cercano podría quedar mal contigo o romper una promesa, pero no te desgastes en corajes, recuerda que no todos tienen tu lealtad ni tu equilibrio. En lo familiar, vienen momentos de reconciliación y mucha nostalgia; aprovecha para decir lo que sientes, que la vida cambia de un día para otro.
E
Este 2 de noviembre te invita a quererte más y a dejar de rogar amor o atención. Quien te quiera, que te lo demuestre, y quien no, puerta abierta. No naciste para mendigar cariño, naciste para recibirlo con elegancia y orgullo.
Números de la suerte: 11, 25 y 41
Color del día: Rosa viejo, para armonizar emociones y atraer cariño sincero.
ESCORPIÓN
Ya es hora de encontrar tu equilibrio, criatura del misterio. No pidas más de lo que tú mismo no estás dispuesto a dar, y tampoco te conformes con migajas; recuerda que tú eres fuego puro, no brasita apagada.
Se te vienen días intensos en los que tus metas comenzarán a materializarse, pero necesitarás enfocarte más y distraerte menos. Deja de cargar con responsabilidades ajenas, que luego terminas agotado y sin ganas de vivir lo tuyo. No todo el mundo merece tu entrega ni tu tiempo.
El pasado regresará con fuerza, quizá alguien que te movió mucho, pero piensa bien antes de abrir esa puerta, porque podrías volver a caer en la misma trampa emocional. Y tú ya no estás para andar curando heridas viejas.
En lo laboral y económico se visualizan logros y oportunidades. Te van a ofrecer algo que puede cambiar tu rumbo, pero analiza bien antes de decidir, que no todo lo brillante es oro. Y sí, este Día de Muertos tus difuntos andarán bien pegaditos a ti, protegiéndote y soplándote al oído que ya sueltes lo que no te deja avanzar.
Escorpión, cuando la vida te ponga a prueba, sonríe con picardía, porque tú no te doblas, te transformas. Aprende a confiar más en tu instinto: rara vez se equivoca.
Números de la suerte: 6, 17 y 28
Color del día: Negro brillante, para atraer poder, protección y misterio.