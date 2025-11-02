Sheinbaum condena asesinato del alcalde de Uruapan y promete que no habrá impunidad

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, condenó este domingo “con absoluta firmeza” el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, ocurrido la noche del 1 de noviembre en Michoacán, y aseguró que su Gobierno reforzará la estrategia de seguridad y garantizará que no haya impunidad en el caso.

“Condeno con absoluta firmeza el vil asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo. Expreso mis más sinceras condolencias a su familia y seres queridos, así como al pueblo de Uruapan ante esta irreparable pérdida”, señaló la mandataria en un mensaje difundido en sus redes sociales.

La mandataria informó que, tras conocer el crimen, habló de inmediato con el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, y con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien, dijo, ha mantenido comunicación constante con el fiscal estatal, Carlos Torres Piña, para coordinar las acciones de investigación.

Así mismo, la jefa de Estado anunció que convocó al Gabinete de Seguridad “para garantizar el apoyo a Michoacán y que no haya impunidad”.

Señaló que los mandos territoriales de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional mantenían comunicación con el alcalde y que éste “contaba con protección federal”.

Carlos Manzo contaba con protección desde 2024

Carlos Manzo Rodríguez, alcalde de Uruapan, Michoacán, quien fue asesinado la noche del 1 de noviembre, contaba con protección federal y municipal desde finales de 2024, la cual había sido reforzada en mayo de este año, informó este domingo el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

En una conferencia de prensa, el titular de la SSPC explicó que la Guardia Nacional (GN) había asignado 14 elementos para la seguridad periférica del presidente municipal, además de dos vehículos oficiales, en coordinación con policías municipales de su confianza.

“Carlos Manzo, desde el mes de diciembre del 2024, contaba con protección asignada, y en mayo de este año hubo un reforzamiento adicional. Su seguridad inmediata era proporcionada por personal de la Policía Municipal de su confianza, y la Guardia Nacional asignó 14 elementos para apoyarlos con la seguridad periférica, conforme a la petición del presidente municipal”, detalló el funcionario.

Subrayó que las autoridades mantienen una investigación exhaustiva para esclarecer el ataque ocurrido la noche del sábado, cuando Manzo fue agredido a balazos al salir de un evento público en Uruapan, Michoacán.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Crédito: Mario Guzmán | EFE

García Harfuch condenó el asesinato y aseguró que el Gobierno federal trabaja en estrecha coordinación con las autoridades michoacanas para dar con los responsables quienes, dijo, aprovecharon su vulnerabilidad para realizar el ataque.

“Condenamos enérgicamente este crimen y tengan la certeza de que no habrá impunidad. Como en otros casos, llegaremos hasta las últimas consecuencias para que este acto cobarde sea plenamente esclarecido y todos los responsables sean señalados”, prometió.

Asimismo, confirmó que en el ataque, también resultó lesionado el regidor Víctor Hugo de la Cruz, quien se encuentra fuera de peligro y aseguró que no se descarta ninguna línea de investigación en el crimen.

Por su parte, Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, reiteró que Manzo Rodríguez, contaba con acompañamiento y comunicación permanente del Ejército y la Guardia Nacional, con quienes sostuvo al menos cuatro reuniones formales entre mayo y octubre para revisar su esquema de seguridad y los avances de las operaciones desplegadas en la región.

“Siempre existió una comunicación directa, permanente y continua con el alcalde”, subrayó Trevilla.

Señaló que, aunque en las primeras reuniones el alcalde solicitó más tropas, en los encuentros posteriores, incluido el del 21 de octubre, diez días antes del ataque, solo se revisaron estrategias y ajustes territoriales, sin nuevos pedidos de refuerzos.

Con información de EFE.

