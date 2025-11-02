Vaquero Navarrete y Sugar Núñez ya tienen fecha y sede para pelear

Emanuel ‘Vaquero’ Navarrete y Eduardo ‘Sugar’ Núñez, campeones de peso superpluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Federación Internacional de Boxeo (FIB) -respectivamente-, se enfrentarán el 7 de marzo en Phoenix, Arizona.

En una publicación de la revista The Ring se pudo conocer que el Footprint Center será la sede donde el Vaquero Navarrete y Sugar Núñez unificarán los cinturones de las 130 libras.

“Según ha podido saber The Ring, los campeones mexicanos se enfrentarán el 7 de marzo en el Footprint Center de Phoenix. DAZN transmitirá en directo su combate a 12 asaltos por los títulos de peso superpluma de la OMB (Navarrete) y de la FIB (Núñez)”, informó.

Anteriormente, el periodista Iñaky Arzate había reportado que ambos mexicanos se enfrentarían el 24 de enero, pero esta fecha cambió según lo publicado por la revista The Ring.

Sugar Núñez venció el pasado mes de septiembre a Pitufo Díaz en las tarjetas con puntuaciones de 117-109, 117-109 y 116-110. Tras el duelo, Vaquero Navarrete subió al ring para retar a su compatriota, quien aceptó el desafío, y ambos tuvieron su primer careo.

El Vaquero Navarrete viene de protagonizar una polémica disputa contra Charly Suárez el pasado mes de mayo, duelo que terminó con victoria por decisión unánime del mexicano en el octavo asalto luego que el médico detuviera las acciones por un corte en la ceja del campeón.

Después de que la Comisión de California determinara que el corte sufrido fue causado por un golpe de Suárez su triunfo fue anulado y cambiado a No contest, pero retuvo el cinturón. La OMB ordenó una revancha inmediata con el filipino, pero ahora el mexicano y Sugar Núñez acordaron.

Sugar Nunez and Vaquero Navarrete FACEOFF 👀🔥#NunezDiaz pic.twitter.com/p17rreHbq6 — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) September 7, 2025

Emanuel ‘Vaquero’ Navarrete, de 30 años, retuvo su campeonato de peso superpluma de la OMB a pesar de la decisión de la Comisión de California. El campeón mexicano de tres divisiones tiene marca de 40 triunfos, (33 por nocaut) dos derrotas, un empate y un No Contest.

Por su parte, Eduardo ‘Sugar’ Núñez, de 28 años, defendió su título de la FIB ante el Pitufo Díaz y quiere unificar con Navarrte. El mexicano tiene marca de 29 victorias (27 por la vía rápida) y un revés en su carrera profesional.

