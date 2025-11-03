Buscan a cazador experimentado desaparecido en bosque de Oregón

Las autoridades del condado de Clackamas, en Oregón, mantienen activa una amplia operación de búsqueda para localizar a Devon Dobek, un cazador de 51 años que desapareció en el Bosque Nacional Mount Hood el pasado viernes por la noche.

Según informó la Oficina del Sheriff, Dobek —residente de Hubbard, Oregón— fue reportado como desaparecido alrededor de las 6:20 p.m. del viernes, luego de que no regresara de un viaje de caza como había planeado.

El cazador había enviado un mensaje a un amigo asegurando que regresaría antes de lo previsto tras haber cazado un ciervo, pero nunca volvió. Su camioneta fue hallada estacionada cerca del inicio del sendero Fish Creek, sin rastro del animal ni del propio Dobek.

Se escucharon disparos durante la búsqueda

Durante la noche del viernes, los equipos de rescate informaron haber escuchado disparos que se presume provenían del cazador desaparecido, aunque no pudieron determinar su ubicación exacta.

Más de 100 rescatistas participaron en las labores de búsqueda durante el fin de semana, apoyados por drones, perros rastreadores, vehículos todoterreno y unidades aéreas del sheriff, además de un helicóptero de la Guardia Nacional de Oregón.

El mal tiempo ha dificultado los esfuerzos de localización. Las autoridades señalaron que el área presenta condiciones frías y lluviosas, y que la cobertura de señal de teléfono celular es débil o inexistente.

Un cazador experimentado y bien equipado

Las autoridades describieron a Dobek como un cazador experimentado, con conocimiento del terreno y equipado con el material necesario para sobrevivir varios días al aire libre.

“La búsqueda continúa de manera activa con apoyo terrestre y aéreo”, indicó la Oficina del Sheriff del Condado de Clackamas, que exhortó a cualquier persona con información sobre su paradero a comunicarse al 503-723-4949.

En julio, una operación similar se llevó a cabo en la misma zona tras la desaparición de un ciclista de montaña, quien fue encontrado sano y salvo una semana después.

