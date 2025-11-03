Conoce cuáles son los precios de compra y venta del dólar estadounidense hoy lunes 3 de noviembre en México y los principales países
Sigue en tiempo real el tipo de cambio del dólar en estos países y analiza cómo se comportan los mercados
El precio del dólar hoy se muestra igualmente fortalecido ante varios de sus pares emergentes, si bien está experimentando cambios en el mercado azteca.
El precio del dólar estadounidense este lunes 3 de noviembre de 2025 cerró con un valor de intercambio de 18.49 pesos mexicanos, de acuerdo a información proporcionada por Dow Jones.
Por lo que respecta a compañías de transferencias de dinero internacional como Western Union/MoneyGram, el dólar se cotiza este día a 18.12 y 18.12 MXN respectivamente.
Precio del dólar hoy en México
Ante el peso mexicano, el dólar cotiza en verde a un valor de 18.49 pesos por dólar y la tendencia se mantiene a la suba esta semana.
Precio del dólar hoy en Honduras
En Honduras el dólar mantiene el precio y la tendencia continúa al alza. El precio promedio de hoy ha sido de 26.26 lempiras por unidad de billete verde.
Precio del dólar hoy en Nicaragua
El tipo de cambio del dólar en Nicaragua permanece en positivo tras el cierre de mercados. Su precio está ahora mismo en 36.62 córdobas por unidad de dólar.
Precio del dólar hoy en Costa Rica
En Costa Rica, el dólar regresa a su línea regular que es cotizar en positivo. Luego de permanecer ayer al alza, hoy cotizó a 498.37 colones por cada dólar.
Precio del dólar hoy en República Dominicana
El dólar en República Dominicana mantuvo su tendencia a la baja y sus valores tras el cierre fueron de 64.07 pesos por unidad de dólar, datos para la venta.
|MEXICO 18.49 PESOS MEXICANOS
|HONDURAS 26.26 LEMPIRAS
|NICARAGUA 36.62 CÓRDOBAS
|COSTA RICA 498.37 COLONES
|REPÚBLICA DOMINICANA 64.07 PESOS DOMINICANOS
Enviar dinero de Estados Unidos a América Latina
A la hora de enviar dinero desde Estados Unidos, te aconsejamos comparar precios primero: tener en cuenta el tipo de cambio y las comisiones que reciben las diferentes empresas de remesas. Identifica el país al que envías, introduce el monto a enviar y calcula los costos.