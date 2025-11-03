Los Ángeles: el tiempo para hoy lunes 3 de noviembre

Un nuevo día aguarda en Los Ángeles, que se prepara para un lunes con una variación entre nubes y claros. Según la última información del parte meteorológico provisto por AccuWeather, la temperatura aumentará hasta los 73 grados Fahrenheit (23ºC) de máxima durante el día, mientras que durante la noche ésta descenderá hasta los 55 grados Fahrenheit (13ºC) de mínima. Además, tendremos vientos del suroeste que soplarán con velocidades de 5.59 mph durante la jornada y de 4.35 durante la noche.

La sensación térmica, esto es, “temperatura real” rondará los 77ºF (25ºC) de máxima y 77ºF (25ºC) de mínima.

En esta época del año, el amanecer será a las 06:14 h, mientras que el atardecer ocurrirá a las 16:58 h. En total tendremos 11 horas de sol durante la jornada.

El pronóstico del tiempo para mañana en Los Ángeles

En cuanto al clima de mañana en la ciudad de Los Ángeles tendremos nubes y claros. Las temperaturas tendrán una variación entre los 57 y los 73 grados Fahrenheit (14 y 23ºC).

El clima en Los Ángeles

La bella ciudad de Los Ángeles cuenta con un clima muy caluroso durante la mayor parte del año, con la temporada cálida que comprende desde julio hasta septiembre. Durante este tiempo, la temperatura máxima diaria de media es de más de 80 °F, con ocn agosto a la cabeza con el més más caliente con una temperatura máxima promedio de 84 °F y mínima de 66 °F.

Por otro lado, la temporada fresca de esta ciudad dura desde noviembre hasta marzo, con la temperatura máxima promedio diaria por debajo de 70 °F. Se destaca que el mes más frío del año en Los Ángeles es el mes de la Navidad, diciembre, cuya temperatura mínima es de 66 °C y máxima de 68 °C.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy contrastados según la región y la estación del año. En la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical del sudeste del país y el continental húmedo en la zona norte.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos con altas temperaturas y con mucha humedad e inviernos frescos con precipitaciones elevadas en zonas litorales, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año que se transforman en en invierno y fuertes tormentas en los meses centrales del verano.

En el lado oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos templados y veranos extremadamente calurosos e inviernos suaves. Ambos tienen poca lluvia. El clima mediterráneo se localiza en la zona costera del oeste estadounidense, con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.

