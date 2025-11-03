Tiroteo frente a gasolinera en Texas deja un fallecido y varios arrestos

Un hombre murió y varios individuos fueron detenidos tras un tiroteo registrado la madrugada de este sábado en el área de Bellaire Boulevard y South Rice Avenue, al suroeste del área metropolitana de Houston, Texas, informaron las autoridades locales.

Según el Departamento de Policía de Bellaire, el incidente se reportó alrededor de las 3:03 a.m., cuando un oficial que patrullaba la zona escuchó múltiples disparos. Al llegar al lugar, el agente localizó a tres personas alteradas en el estacionamiento de una gasolinera Chevron, ubicada en el 5020 de Bellaire Boulevard.

Los individuos aseguraron haber sido víctimas de un robo cometido por otro grupo de hombres que escapó en un sedán Honda gris, de acuerdo con el informe policial.

La víctima murió tras recibir múltiples disparos

Minutos después, los oficiales que apoyaban la búsqueda localizaron un vehículo con las características descritas en el estacionamiento del 5320 de Bellaire Boulevard. En el lugar encontraron a dos hombres hispanos que atendían a un tercero con múltiples heridas de bala.

Los agentes intentaron maniobras de reanimación mientras llegaban los paramédicos del Departamento de Bomberos de Bellaire, pero el hombre fue declarado muerto a las 3:24 a.m.

La policía investiga un posible intercambio de disparos

Las autoridades confirmaron que todas las personas involucradas fueron detenidas para ser interrogadas mientras avanza la investigación. Se sospecha que los hechos derivaron en un intercambio de disparos entre los dos grupos.

El Departamento de Policía de Bellaire exhortó a cualquier persona con información adicional sobre el caso a comunicarse al (713) 668-0487.

