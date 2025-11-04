EE.UU. ataca nueva lancha en el Pacífico y asesina a dos personas

El Departamento de Defensa dio a conocer un nuevo ataque contra una embarcación que supuestamente estaba operada por una organización terrorista, sin dar mayores pruebas y confirmó la muerte de dos personas.

“Localizaremos y destruiremos todos los buques que tengan la intención de traficar drogas a Estados Unidos para envenenar a nuestros ciudadanos”, dijo el secretario de Defensa Hegseth al confirmar el nuevo ataque.

Hegseth indicó que la operación se realizó en aguas internacionales del Pacífico Oriental, cerca de Colombia y acompañó su publicación en Truth Social con un video del operativo.

Today, at the direction of President Trump, the Department of War carried out a lethal kinetic strike on a vessel operated by a Designated Terrorist Organization (DTO).



Intelligence confirmed that the vessel was involved in illicit narcotics smuggling, transiting along a known… pic.twitter.com/OsQuHrYLMp — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) November 5, 2025

“Los servicios de inteligencia confirmaron que el buque estaba involucrado en el contrabando de estupefacientes, transitando por una ruta conocida de narcotráfico y transportando estupefacientes. El ataque se llevó a cabo en aguas internacionales del Pacífico Oriental”, citó sin mayores detalles que corroboraran la versión.

Sin embargo, aseguró que, “Proteger la patria es nuestra máxima prioridad. Ningún terrorista del cártel tiene la más mínima oportunidad contra las fuerzas armadas estadounidenses”.

Con este nuevo ataque suman más de una quincena de ataques letales y más de 25 muertos desde que Estados Unidos desplegó fuerzas del Comando Sur cerca de las costas de Venezuela en el Caribe y más recientemente en el Pacífico Oriental cerca de Colombia.

A finales de la semana pasada, diferentes medios estadounidenses reportaron que el Pentágono se preparaba para posibles ataques a objetivos terrestres, luego de que el presidente, Donald Trump, asegurara que el tráfico por mar ha sido “controlado”.

Este nuevo ataque se produce horas antes de que el secretario de Estado, Marco Rubio, se presente a puerta cerrada en el Congreso este miércoles para informar sobre las acciones contra las supuestas “narcolanchas” en el Caribe y el Pacífico.

Según la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, la reunión se celebrará con el denominado Grupo de los 12, integrado por los líderes de ambas cámaras y miembros de los comités de inteligencia.

