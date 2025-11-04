Falleció Dick Cheney, uno de los vicepresidentes más poderosos de los últimos años

Debido a complicaciones derivadas de una neumonía y una enfermedad cardíaca y vascular, Dick Cheney, quien era considerado como uno de los vicepresidentes estadounidenses más poderosos de los últimos años, perdió la vida a los 84 años.

Durante su etapa como político republicano fungió como jefe de defensa bajo la presidencia de George H.W. Bush, y como vicepresidente durante la administración de George W. Bush.

En 1968, cuando era becario del Congreso, se convirtió en protegido del representante Donald Rumsfeld, republicano por Illinois, y desde entonces fue escalando hasta colocarse décadas más tarde como brazo derecho del presidente.

Como parte de su agenda conservadora, abordó los controversiales temas de la guerra en contra de Irak y el terrorismo sobre todo después de los ataques que sufrió Estados Unidos en 2001. Sin embargo, años después terminó enemistado con Donald Trump a raíz de que su hija Liz Cheney se convirtió en la principal crítica republicana de los disturbios del 6 de enero de 2021 en el Capitolio y sobre la posición asumida por Trump al tratar de desconocer los resultados de las elecciones presidenciales que le dieron el triunfo en la boleta al demócrata Joe Biden.

Dick Cheney terminó convirtiéndose en uno de los principales detractores de Donald Trump. (Crédito: Chuck Burton / AP)

Incluso el año pasado, Dick Cheney anunció que votaría por Kamala Harris, como candidata a la presidencia, lo cual provocó el coraje del actual mandatario de la nación.

Desde hacía décadas, padecía una enfermedad cardíaca y aunque en su momento se sometió a un trasplante de corazón, su salud nunca logro restablecerse.

Mediante un comunicado, la familia Cheney dio a conocer el deceso de su patriarca a quien elogió por su trayectoria en los puestos desempeñados en el gobierno.

“Durante décadas, Dick Cheney sirvió a nuestra nación, desempeñando cargos como jefe de gabinete de la Casa Blanca, Congresista por Wyoming, secretario de Defensa y vicepresidente de los Estados Unidos.

“Dick Cheney fue un gran hombre que enseñó a sus hijos y nietos a amar a nuestro país y a vivir con valentía, honor, amor, bondad y pasión por la pesca con mosca. Le estamos profundamente agradecidos por todo lo que hizo por nuestra nación. Y nos sentimos inmensamente afortunados de haber amado y haber sido amados por este noble e imponente hombre”, indica la misiva.

Sigue leyendo:

• Liz Cheney despotricó en contra de Trump al recordarle los fallos de los tribunales en su contra

• Liz Cheney insiste en recordarle a Donald Trump que intentó revertir las elecciones

• Trump define a Liz Cheney como un “halcón de guerra de bajo coeficiente intelectual”