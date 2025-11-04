Luna llena en Tauro 2025: qué sentirán los 4 signos más afectados

El 5 de noviembre de 2025, la Luna llena en Tauro alcanzará su punto máximo iluminando el cielo con una energía que combina estabilidad, placer y conexión emocional profunda.

Conocida por su influencia terrenal y su búsqueda de seguridad, esta lunación invita a todos los signos del zodiaco a reflexionar sobre sus valores, recursos y vínculos más sólidos.

Según la astróloga Chelsea Jackson, “la luna llena en Tauro resalta la necesidad colectiva de consuelo, seguridad y recursos”.

Es una etapa para bajar el ritmo, reconectar con los sentidos y disfrutar de los placeres simples de la vida: la comida, el descanso, la música, el amor y la calma interior, explicó a The Post.

Sin embargo, aunque todos los signos sentirán su influencia, cuatro signos del zodiaco vivirán esta energía de manera mucho más intensa: Tauro, Leo, Escorpio y Acuario..

1. Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Para los nativos de Tauro, esta será una luna profundamente personal. Al darse en su propio signo, la Luna llena del 5 de noviembre amplifica su deseo natural de comodidad, placer y estabilidad.

Jackson explica que “la luna prospera en Tauro, ya que este signo le brinda un espacio constante y de apoyo para estabilizar sus mareas”.

Esta influencia hará que los taurinos se sientan emocionalmente satisfechos y conectados con su esencia interior.

Es un momento ideal para reconectar con tus valores, cuidar tu cuerpo y disfrutar de las cosas que te brindan paz. No busques seguridad fuera de ti; confía en tu capacidad para crearla desde tu interior.

Consejo para Tauro

Medita, come bien, disfruta del silencio y rodéate de lo que te haga sentir en casa.

2. Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Para Leo, la Luna llena en Tauro activa su zona profesional y de reconocimiento público. Es un momento donde tus talentos y esfuerzos podrían finalmente ser recompensados.

“Esta luna resalta la seguridad y la comodidad a largo plazo que buscas en tu carrera y tus proyectos profesionales”, asegura Jackson.

Puede que vivas un cambio de imagen o una transformación laboral importante, así como el reconocimiento por un don que has venido desarrollando.

La paciencia y constancia que has mostrado en tu trabajo rendirán frutos. Esta energía también te motiva a redefinir qué significa el éxito para ti y cómo puedes construirlo de manera sostenible.

Consejo para Leo

Confía en tu talento y no temas mostrarlo al mundo; el universo te está abriendo una puerta.

3. Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Escorpio vivirá esta lunación con intensidad, ya que la Luna llena en Tauro cae justo en su zona de las relaciones y la intimidad. Los vínculos románticos o afectivos se volverán el centro de atención.

“Tus relaciones románticas son el foco durante esta luna llena, enfatizando el apoyo sensual y reconfortante que anhelas en tus conexiones”, señala Jackson.

Este tránsito te empujará a valorar las relaciones basadas en la confianza y el apoyo mutuo, dejando atrás aquellas que generan desequilibrio.

Es una oportunidad para abrir el corazón sin miedo, fortalecer lazos profundos o incluso iniciar una relación significativa. Pero también podrías sentir la necesidad de retirarte de vínculos que ya no te nutren.

Consejo para Escorpio

Sé honesto con lo que sientes; el amor auténtico se construye desde la confianza y la vulnerabilidad.

4. Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Para Acuario, la Luna llena en Tauro se manifiesta en su área del hogar, la familia y el bienestar emocional. Después de una temporada social y acelerada, esta lunación te invita al descanso y la introspección.

Jackson comenta: “Con el avance de esta luna llena, es posible que te sientas menos sociable y prefieras el refugio de tu entorno más íntimo”.

Es un buen momento para redecorar, limpiar o reordenar tu espacio personal, así como fortalecer la conexión con tus seres queridos.

También podrías tener revelaciones sobre lo que te hace sentir realmente seguro. Tal vez sea hora de crear un ambiente donde reine la armonía y la paz.

Consejo para Acuario

Dedica tiempo a tu hogar y tus raíces; allí encontrarás la serenidad que tu mente necesita.

