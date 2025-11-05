Conoce cuáles son los precios de compra y venta del dólar estadounidense hoy miércoles 5 de noviembre en México y los principales países

El precio del dólar hoy nos llega con una cotización fortalecida ante varios de sus pares emergentes, pero está experimentando cambios en Latinoamérica el mercado latino.

El precio del dólar estadounidense este miércoles 5 de noviembre de 2025 cerró con un valor de intercambio de 18.58 pesos mexicanos, de acuerdo a información proporcionada por Dow Jones.

Por lo que respecta a compañías de transferencias de dinero internacional como Western Union/MoneyGram, el dólar se cotiza hoy a 18.18 y 18.18 MXN respectivamente.

Precio del dólar hoy en México

Ante el peso mexicano, el dólar cotiza a la baja a un precio de 18.58 pesos por dólar y la tendencia se mantiene a la suba esta semana.

Precio del dólar hoy en Honduras

En Honduras el dólar baja su valor y la tendencia permanece al alza. El precio promedio de hoy ha sido de 26.21 lempiras por unidad de billete verde.

Precio del dólar hoy en Nicaragua

El tipo de cambio del dólar en Nicaragua se sitúa en negativo tras el cierre de operaciones. Su cotización está este miércoles en 36.62 córdobas por unidad de dólar.

Precio del dólar hoy en Costa Rica

En Costa Rica, el dólar gira su evolución regular y cotizó este día en negativo. Tras mantener el día previo a la baja, hoy se promedió a 501.34 colones por unidad de dólar.

Precio del dólar hoy en República Dominicana

El dólar en República Dominicana mantiene su tendencia a la baja y sus valores al cierre fueron de 64.15 pesos por unidad de dólar, datos para la venta.

MEXICO 18.58 PESOS MEXICANOS HONDURAS 26.21 LEMPIRAS NICARAGUA 36.62 CÓRDOBAS COSTA RICA 501.34 COLONES REPÚBLICA DOMINICANA 64.15 PESOS DOMINICANOS

Enviar dinero de Estados Unidos a América Latina

Si quieres enviar dinero desde EE.UU, te recomendamos contrastar precios: tener en cuenta el tipo de cambio y las comisiones que reciben las diferentes empresas de remesas. Mira bien el país al que envías, introduce el valor a enviar y calcula los costos.