El FBI buscará a líderes de la pandilla Barrio 18 que se fugaron de una prisión en Guatemala

El gobierno de Guatemala anunció que Estados Unidos enviará un equipo del FBI para ayudar a capturar a los líderes de la pandilla Barrio 18, cuya fuga ha desencadenado una crisis de seguridad en el país centroamericano.

El mes pasado, las autoridades locales anunciaron que 20 miembros de la pandilla Barrio 18 se habían fugado de la prisión Fraijanes II, cerca de la Ciudad de Guatemala, pero no especificaron la fecha de la fuga.

Hasta el momento, solo cuatro de los fugitivos han sido recapturados.

En septiembre, el gobierno estadounidense incluyó a Barrio 18 en su lista negra como parte de su ofensiva contra el narcotráfico.

La Embajada de Estados Unidos criticó la fuga como “totalmente inaceptable” e instó al gobierno guatemalteco a “actuar de inmediato y con firmeza para recapturar a estos terroristas”.

🔴 Confirman fuga de 20 reos del Barrio 18 en Fraijanes II



El Sistema Penitenciario de Guatemala confirmó la evasión de 20 internos pertenecientes al Barrio 18. El director Ludin Astolfo Godínez explicó que las fugas ocurrieron en distintos momentos y ya fueron denunciadas ante… pic.twitter.com/jVy7StTZ0Y — Canal Antigua (@CanalAntigua) October 12, 2025

Tras la fuga, el presidente Bernardo Arévalo destituyó a su ministro del Interior, Francisco Jiménez. Lo reemplazó con Marco Antonio Villeda, quien solicitó la asistencia del FBI para localizar a los fugitivos.

Villeda declaró a la prensa el martes que el Grupo de Trabajo Conjunto Vulcan del FBI participaría en la operación.

Este grupo de trabajo especializado fue creado por Donald Trump en 2019, durante su primer mandato como presidente, con el objetivo de desmantelar las organizaciones criminales latinoamericanas.

Originalmente, su objetivo era la Mara Salvatrucha (MS-13). Según el gobierno salvadoreño, Barrio 18 y la MS-13 son responsables de la muerte de aproximadamente 200,000 personas en tres décadas.

La semana pasada, la Fiscalía General de Guatemala solicitó el levantamiento de la inmunidad parlamentaria del presidente Arévalo para investigarlo por presunto incumplimiento de sus deberes en relación con la fuga.

Barrio 18 es una de las pandillas más grandes del hemisferio norte, según un comunicado de prensa del Departamento de Estado de EE.UU. emitido en septiembre. El Departamento añadió que la designación como organización terrorista “demuestra aún más el firme compromiso del gobierno de Trump con el desmantelamiento de cárteles y pandillas, y con garantizar la seguridad del pueblo estadounidense”.

Más de una docena de grupos han sido designados como organizaciones terroristas extranjeras desde el inicio del segundo mandato de Trump. En febrero, declaró a ocho cárteles de la droga como grupos terroristas, incluyendo al Cártel de Sinaloa y al Cártel Jalisco Nueva Generación.

El gobierno de Trump ha utilizado la designación de organización terrorista extranjera para justificar múltiples ataques letales contra embarcaciones que supuestamente transportaban drogas frente a las costas de Sudamérica, incluyendo un ataque el martes contra un barco en el Pacífico oriental que dejó dos muertos, según declaró el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

