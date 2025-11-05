Gana Proposición 50 con una participación abrumadora

Con una participación abrumadora en las urnas y por correo, la proposición 50 que autoriza en California el uso de nuevos mapas para los distritos congresionales en las elecciones del 2026, 2028 y 2030 fue aprobada por los votantes de manera abrumadora.

Las cifras más recientes de la Secretaría de Estado le daban un 63.8% de aprobación contra 36.2%, en contra sobre todo de los votantes de las áreas conservadoras del estado. Estamos hablando de 4.4 millones de votos a favor.

Según la Oficina Electoral del Condado de Los Ángeles, la participación presencial como la anticipada por correo mostraron una tendencia al alza en comparación con elecciones similares fuera de ciclo pero las autoridades aún no han publicado un porcentaje oficial de participación, ni han dado a conocer aún cuántos votantes latinos salieron a las urnas.

Dean C. Logan, registrador/secretario del condado de Los Ángeles, anunció que se han procesado 91,286 boletas desde la noche electoral, lo que incluye las boletas devueltas al Servicio Postal de los Estados Unidos (USPS) y las depositadas en los buzones electorales el día de las elecciones.

El recuento total de votos es hasta el miércoles 5 de noviembre de 2,064,857, lo que representa el 35.33% de los votantes registrados.

“Aquí en California, aprobamos la Proposición 50 por un margen abrumador con una participación histórica.Tras provocar al oso, este rugió”, dijo el gobernador Gavin Newsom, impulsor de la proposición 50, poco después del cierre de las urnas.

Como se esperaba, los republicanos de California presentaron una demanda federal argumentando que los mapas electorales aprobados por los votantes son inconstitucionales ya que favorecen a una raza, a los latinos, por encima de las demás.

La demanda se dirige contra 16 distritos congresionales de todo California, desde el Valle Central hasta los condados de Los Ángeles y San Diego.

“La Legislatura de California violó las Enmiendas Decimocuarta y Decimoquinta de la Constitución al trazar nuevas líneas de distritos congresionales basadas en la raza, específicamente para favorecer a los votantes hispanos, sin causa ni evidencia que lo justifique”, afirman en la denuncia.

Pero Izzy Gardon, portavoz de Newsom predijo que la demanda no prosperaría.

“No hemos revisado la demanda, pero si proviene del Partido Republicano de California y del bufete de abogados de Harmeet Dhillon, fracasará”, dijo.

Los líderes demócratas dijeron en un comunicado que los nuevos mapas empoderan a los votantes latinos y crean distritos diseñados para ayudar a los votantes latinos a “elegir a sus candidatos preferidos”.

La demanda, financiada por el Comité Nacional Republicano del Congreso, busca una orden judicial que pare la entrada en vigor de los mapas de la proposición 50.

Los republicanos están pidiendo ser escuchados por un panel de tres jueces, pero se anticipa que el caso llegará a la Corte Suprema y quedará resuelto para diciembre.

Tras la aprobación de la proposición 50, cinco congresistas republicanos tienen grandes probabilidades de perder sus escaños debido a que sus distritos se han vuelto más liberales, en las elecciones de mitad de mandato del próximo año. En la cuerda floja se encuentran Kevin Kiley de Rocklin, representante por el norte del estado; Doug LaMalfa de Chico; Ken Calvert, de Riverside; David Valadao, del sur del Valle Central; y Darrell Issa, de Escondido, en el este del condado de San Diego.

Enfermeras y otros voluntarios que tocaron más de 17,000 puertas y realizaron más de 394,500 llamadas, llamando a votar Sí a la Proposición 50, agradecieron a los votantes de California aprobar la medida para hacer frente a Texas y otros estados que dijeron, roban el poder de voto a las personas afroamericanas, latinas y de clase trabajadora para mantener el control en el Congreso.

“La Proposición 50 combate la redistribución racista de distritos electorales en Texas y otros estados”, dijo Sandy Reding, enfermera registrada y presidenta de la California Nurses Association (CNA).

“Las elecciones importan. Vimos lo que sucedió en julio cuando los republicanos votaron a favor de la ley H.R. 1, desmantelando Medicaid y dejando sin seguro médico a millones de personas para financiar recortes de impuestos para multimillonarios y corporaciones”.