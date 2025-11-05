Horóscopo de hoy de Nana Calistar 05 de noviembre de 2025
Nana Calistar nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo diario.
LEO
Cuídate de las tentaciones culinarias porque andas a dos tacos de tripa de que te quede corta la faja. Estás en días de ansiedad, y cuando te da la de tragar por nervios terminas arrepentido. Aprende a decirle que no al antojito y sí a moverte un poquito más, que el cuerpo también se oxida. Si tienes pareja, se viene un agarrón por chismes, malos entendidos y cosas del pasado que no terminan de sanar. Habla con franqueza y sin berrinches, que guardarte lo que sientes solo te envenena.
No te andes cambiando para complacer a nadie; quien te quiera, que te aguante con tus mañas y tus ratos de león dormido. No tomes decisiones al vapor, deja que se enfríen las cosas y analiza lo que más te conviene a ti, no lo que esperan los demás. En el amor hay cambios de rutina y posibles distancias por trabajo o familia, pero si hay amor del bueno, no hay distancia que los rompa.
Evita caer en provocaciones de gente víbora que solo quiere verte de malas. Estás en tiempo de crecer y lograr cosas grandes, pero necesitas ponerle más empeño y menos queja. Se asoma una traición disfrazada de cariño; abre bien los ojos, porque podría venir de quien menos imaginas. No te confíes de los falsos abrazos. Una amistad cercana podría sufrir un accidente o tener una caída emocional fuerte, échale la mano. También cuidado con alguien que se te pega de más; esa persona no viene con flores, viene con chisme.
Color del día: dorado.
Números de la suerte: 8, 21 y 39.
VIRGO
Si sigues cargando con la gente negativa te vas a oxidar. Manda a la ñonga a todo aquel que te roba la calma o que solo te busca para llorarte los problemas. Tu mente necesita un respiro; deja de pensar en lo que te falta y empieza a agradecer lo que tienes. No te agobies por lo que no puedes controlar. Estás en etapa de cosecha, pero si no sueltas lo malo no vas a dejar que florezca lo bueno.
Una persona nueva podría entrar a tu vida haciéndose la santita, pero cuidado, porque te puede salir más colmilluda que tú. Si ya te dañó una vez, no permitas que vuelva a hacerlo. Tu aprendizaje está en no repetir los errores que ya sabes cómo terminan. Los cambios que vienen te van a ayudar a madurar, y aunque te duela, te harán más fuerte.
Bájale dos rayitas a tu genio, que últimamente andas más voluble que clima de rancho. No te desquites con quien no la debe; aprende a respirar y contar hasta diez. Una situación confusa te va a abrir los ojos y te hará valorar a quienes sí están cuando más los necesitas. Familiar importante necesitará de ti; no te hagas el indiferente. Cuida tu salud, sobre todo el estómago y vías respiratorias, y ponte al tiro con las infecciones.
Tu presente y tu futuro dependen solo de ti, así que deja de esperar milagros y ponte en acción. La vida te pondrá oportunidades, pero no va a bajarte la luna; tú tendrás que alcanzarla. No seas tan duro contigo, has cambiado mucho y eso te hace una persona más sabia.
Color del día: verde olivo.
Números de la suerte: 5, 14 y 26.
LIBRA
Siempre buscando equilibrio pero con un pie en el drama. Aprende a decir “no” sin sentir culpa. En estos días vas a conocer a alguien especial gracias a una amistad; esa persona te pondrá la cabeza y el corazón a girar como trompo. Pero ojo, no todo lo que brilla es amor eterno, así que ve con calma.
En el trabajo, cuídate de gente hipócrita que sonríe de frente y clava el cuchillo por la espalda. Habrá un chisme que te quiera meter en problemas, pero mientras no caigas en el juego, no pasa nada. Te llega un dinero extra, pero no lo tires en caprichos; invierte en algo que te deje paz.
Deja de mirar tanto al pasado y de llorar por lo que ya se fue; si te quedas atado a los recuerdos, no vas a poder disfrutar lo nuevo que viene. Sana tus heridas, suelta y agradece lo aprendido. En el amor, se aproxima un encuentro fogoso, pero no bajes la guardia: protege cuerpo y reputación, que los virus andan al dos por uno.
El estrés andará alto; tomate tus momentos de silencio, échate una mascarilla o un café contigo mismo, pero no te me apachurres. Todo pasa por algo y, aunque a veces duela, siempre es para que crezcas.
Color del día: azul marino.
Números de la suerte: 7, 15 y 30.
ESCORPIÓN
Tu veneno no es para todos, y eso es lo que te hace irresistible. Pero últimamente traes tanta carga negativa que ni tú te aguantas. Es hora de limpiar tu espacio, de tirar lo viejo y de cerrar ciclos con lo que ya no vibra contigo. No te aferres a lo que sabes que ya no te hace bien.
Si estás soltero o soltera, podrías tener un encuentro con una amistad y ¡aguas!, porque ahí puede encenderse una chispa muy intensa. Pero no confundas deseo con amor, que lo carnal se apaga más rápido que un cerillo mojado. Disfruta sin comprometer el corazón.
En el dinero, vienen días de alivio: por fin te estabilizas y logras salir del bache. Se acercan fiestas, brindis o reuniones donde podrías conocer a alguien especial o reencontrarte con alguien que te movía el tapete. Si tienes pareja, revisa si lo que hay aún vale la pena; los celos y las dudas podrían estar rompiendo algo que se puede salvar solo con comunicación.
Tu estado de ánimo mejorará, pero tendrás que cuidar tu forma de hablar, porque puedes herir a los que más te aman. No confíes ciegamente, no todo el que te abraza lo hace con cariño verdadero. Ex pareja o persona del pasado podría buscarte con sed de venganza o ganas de desquitarse; no le des gusto, ciérrale la puerta con elegancia. Recuerda: quien ya te traicionó una vez no merece segunda función.
Color del día: vino tinto.
Números de la suerte: 3, 17 y 42.
PISCIS
Ultimamente traes la mente más revuelta que licuadora sin tapa. Aguas con los pensamientos tontos y negativos, que lo único que logran es distraerte de la felicidad que ya anda rondándote. Hay alguien entre tus amistades que te quiere bien y no se anima a decirte lo que siente; no lo rechaces sin mirar dos veces, que ahí puede estar la persona que de verdad te entienda hasta los suspiros.
Deja los pretextos, ya no digas que “mañana empiezo”. Ponte metas reales, organízate y da ese paso que tanto te da miedo, porque si sigues esperando el momento perfecto, te van a salir telarañas en los sueños. Cuidado con aventurarte con personas que apenas conoces, podrías llevarte una sorpresa desagradable o hasta una infección, y no precisamente de amor.
Tus cambios de humor estarán más marcados que ceja pintada, así que cuida tu carácter, descansa bien y evita discusiones sin sentido. Dolores de garganta o cuerpo pueden aparecer, échale tecito y reposo. Controla tus antojos porque si no, esos kilitos van a querer quedarse de inquilinos permanentes.
Cuidado con los chismes, sobre todo con una persona de piel blanca que anda más lengua suelta que papalote sin hilo. No te metas en líos por andar defendiendo a quien ni lo merece. Si tu pareja te ama, no necesitará defensa, así que deja que cada quien cargue su cruz. Una persona podría meterse en tus planes y ocasionarte retrasos o discusiones, pero no dejes que te robe la paz. Y cuando alguien quiera ponerte de malas, sonríele y dile: “gracias, pero hoy no se aceptan fregaderas”.
Color del día: turquesa.
Números de la suerte: 9, 12 y 25.
ACUARIO
Estos días vienen cargaditos de buena energía, pero si no sabes manejarla, terminarás drenado. Si tienes pareja, la comunicación mejora y los problemas comienzan a resolverse, pero no quieras tener la razón en todo; a veces callar a tiempo también es sabiduría. Vas a tener el sexto sentido más agudo que antena parabólica, así que hazle caso a tu intuición para distinguir quién vale la pena y quién nomás está de paso.
Cuidado con lo que prometes, porque la palabra se paga y tú tienes fama de cumplir… o de desaparecer. No dejes que te quiten la paz, protégela como si fuera tesoro, que en estos tiempos la tranquilidad vale más que el oro. Llegarán noticias que esperabas, y aunque no todo sea color de rosa, sabrás encontrarle el lado bueno.
Si tienes pareja, revisa bien su celular o redes, porque podrías descubrir mensajes o “amiguitos” que no cuadran. No es celos, es intuición, y tú no fallas cuando presientes algo. En lo laboral, el estrés te traerá más tenso que calzón nuevo, así que organiza tu tiempo. Conocerás a alguien por redes sociales que te va a coquetear fuerte; si no quieres líos, no juegues con fuego.
Acuario, cuida tu reputación y no te metas en triángulos amorosos; la curiosidad podría costarte caro. A veces haces cosas que no te gustaría que te hicieran, así que piénsalo dos veces antes de dar el “sí” o el “inbox”. Te espera una celebración con amistades donde lo pasarás de maravilla; ríe, baila y recuerda que la vida no se hizo para estar amargado.
Color del día: azul eléctrico.
Números de la suerte: 6, 19 y 33.
CAPRICORNIO
Ya se siente la buena vibra en tu camino. Se empieza a planear un viaje y podrías terminar conociendo lugares nuevos o hasta salir del país. El mar te llama, así que si puedes, date esa escapadita que tanto necesitas para liberar tu mente. Tendrás sueños intensos o premonitorios, y algunos podrían involucrar ex parejas o situaciones que te tenían inquieto; no te asustes, solo son señales para cerrar ciclos de una vez por todas.
Se aproxima un reencuentro con la familia, y ahí te vas a dar cuenta de lo importante que son para ti. Ya deja de guardarte el cariño, demuestra lo que sientes, porque uno nunca sabe cuándo será la última vez. Y no te limites a disfrutar, que la vida no se repite ni en los mejores recuerdos.
Una amistad podría empezar a verte con otros ojos; si tú no sientes lo mismo, no le des alas, porque herir sin querer también cuenta. Tus inseguridades irán bajando, y te sentirás más estable y confiado. Un amor lejano podría regresar con más fuerza que antes, pero esta vez las cosas fluirán mejor porque ambos han madurado.
Cuidado con tu lengua venenosa, que últimamente no tienes filtro y podrías herir a quien menos quieres. Aprende a hablar con tacto, porque no todo el mundo aguanta tus verdades. Se avecina un viaje con amistades, será divertido, pero no mezcles copas con secretos, porque lo que se dice borracho, se paga sobrio. La constancia será tu llave del éxito, así que no te rajes, sigue hasta ver el resultado que quieres.
Color del día: gris perla.
Números de la suerte: 2, 11 y 47.
SAGITARIO
Tú y tu carácter… no todos aguantan tus verdades sin filtro, pero así te queremos, bruto pero sincero. Aprende a tolerar un poquito más a la gente, no todos piensan como tú y no tienes que ganar cada discusión. Si estás soltero o soltera, deja de quejarte y disfruta esta etapa, que no todos los días se tiene libertad de sobra. Pero eso sí, abre bien los ojos, porque alguien cercano podría confesarte un interés amoroso que ni te imaginabas.
Si tienes pareja, cuida la monotonía, que es la enemiga silenciosa del amor. La rutina puede hacer que ambos se aburran y busquen emociones en donde no deben. Mantén viva la chispa, sal de lo común y evita que los celos se vuelvan los protagonistas. Nuevos amores se asoman, pero también traiciones, así que no entregues el corazón a la primera sonrisa.
En lo laboral vienen cambios, y aunque al principio te saque de onda, te van a convenir. No pierdas tu esencia ni cambies por complacer a nadie. Se aproxima un amor con mucha química, pero no le huyas por miedo al pasado, que no todos son iguales. A veces hay que darse permiso de volver a creer.
Recuerda que los que se fueron dejaron su enseñanza, no su condena. Una amistad se alejará y te dolerá, pero te dejará una gran lección: no todo el que te acompaña, te quiere bien. Agradece, suelta y sigue caminando, que el destino tiene algo más bonito esperándote.
Color del día: naranja quemado.
Números de la suerte: 4, 13 y 28.
ARIES
Ultimamente andas que ni tú te aguantas. Pudiste haber tenido la oportunidad de abrir tu corazoncito con alguien que te mueve el piso, pero el miedo a volver a sufrir te tiene frenado. La vida no se hizo para andar con el freno de mano puesto, así que suéltate la trenza y aviéntate, que lo peor que puede pasar es que aprendas otra lección. No te quedes con las ganas de decir lo que sientes, que los “hubiera” pesan más que los cuernos ajenos.
La venganza, mi amor, se sirve sola, no hace falta que la cocines tú. Deja que el karma haga su trabajo, porque la vida tiene memoria de elefante. Si tu relación se siente fría o lejana, es porque ambos dejaron de ser lo que eran al principio; vuelvan a reír, a bromear, a tocarse el alma, no solo el celular.
Podrías empezar a sentir algo bonito por una amistad, pero cuidado, porque eso puede traerte un relajo emocional de los buenos. En el trabajo andarás con los nervios de punta, como gallina en corral ajeno, así que organízate y deja de querer hacerlo todo tú. Aprende a delegar, no eres superhéroe.
No esperes nada de nadie, ni de tu pareja, ni de tus amigos, ni del gobierno. Lo que venga, que te agarre trabajando en ti. Recibirás noticias de una ex pareja que te va a mover los recuerdos, pero no te confundas: el pasado se agradece, no se revive. Si sientes cansancio o desánimo, date un descanso; no todo tiene que resolverse en un solo día.
Color del día: rojo pasión.
Números de la suerte: 10, 22 y 36.
TAURO
Cuida los trámites, pagos y documentos, porque podrías dejar algo pendiente que te dará dolores de cabeza. Despierta, sacúdete la flojera y ponte las pilas, que la vida no espera. Ya basta de lamentarte por lo que no fue; deja de vivir del pasado y abre la puerta a lo que sí puede ser.
Podrías sentir la tentación de buscar a alguien de tu pasado, pero ¡aguas!, que lo que ya dolió una vez no necesita repetirse. No andes reviviendo muertos emocionales. En los próximos días pondrás en su lugar a una persona que se ha pasado de lanza contigo o con tu familia, y lo harás con la elegancia que solo tú sabes.
No todos los que están contigo son para siempre, y eso está bien. Aprende a disfrutar a la gente mientras dure su temporada. Manda al carajo a la gente hipócrita, mustia o doble cara que nada más te roba energía. Limpia tu entorno de falsedad, que tú mereces paz, no chismes.
Estás en días de decisiones fuertes, así que escucha tu corazón, pero también tu bolsillo. Eres directo y eso te hace admirable, pero también puede lastimar; piensa dos veces antes de hablar. No todo el mundo tiene tu piel gruesa, algunos se quiebran fácil.
Color del día: café chocolate.
Números de la suerte: 1, 18 y 40.
GÉMINIS
Un día amaneces cantando “La vida es bella” y al otro ya estás pensando en mandar todo al carajo. Pero mira, se viene una situación que te va a hacer valorar muchísimo a tu familia y a tus verdaderas amistades. Aprende a demostrar cariño, no todo es sarcasmo y carcajada; a veces la gente que amas también necesita oír un “te quiero”.
En el dinero te va a ir bien, llega una lanita extra que te ayudará a pagar pendientes y a respirar un poco. No te me la gastes en tonterías, mejor invierte en algo que te deje más. Cambia tu forma de ver las cosas, que tu crecimiento personal depende de que sueltes las excusas y tomes decisiones nuevas.
El amor pinta bonito, vienen cambios que te harán madurar y fortalecer tu relación. Y si estás soltero, prepárate, porque conocerás a alguien que te pondrá el mundo de cabeza. No te deprimas por lo que fue ni te asustes por lo que viene; todo está acomodándose como debe ser.
Deja de preocuparte por lo que digan de ti, que nadie te mantiene. Cuida tu salud estomacal y tus pertenencias, que podrías perder algo importante si andas distraído. No tengas miedo a sentir otra vez, el corazón no se hizo para guardarse en un cajón. Recuerda, no naciste mamila, te hiciste así por experiencias; no dejes que te cambien, pero tampoco te cierres a amar.
Color del día: amarillo mostaza.
Números de la suerte: 8, 23 y 41.
CÁNCER
Si tú supieras lo mucho que vales, no andarías preocupándote por lo que dice la gente. Se vienen chismes, sí, pero tú ya deberías tener la piel curtida. No te enganches, porque el que ladra no siempre muerde, y el que critica es porque quisiera tu vida.
Eres un signo hecho de amor, y te encanta que te lo demuestren a cada rato, pero aprende que no todos saben querer igual. A veces el silencio también es cariño, no te pongas en modo “drama queen” por todo. No tengas miedo de abrirte al amor, que la vida no te va a esperar a que te decidas.
Tus emociones andarán como montaña rusa, así que respira y no tomes decisiones cuando estés enojado. Cambios fuertes en tu estado de ánimo, pero también oportunidades para crecer y sanar. Ya deja de darle vueltas al pasado, lo que se fue, se fue. Enfócate en tus metas y sueños, que ahí está tu verdadera felicidad.
Cuida tus palabras, porque una frase tuya puede herir más que una cachetada. Una amistad podría comenzar a verte con otros ojos, pero no confundas buena vibra con amor; no vayas a terminar dañando a alguien sin querer. La necesidad de cariño no se cura con cualquiera, así que elige bien a quién dejas entrar.
Color del día: plateado.
Números de la suerte: 6, 24 y 45.