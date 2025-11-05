Inmigrante con permiso de trabajo es arrestada por ICE frente a niños en una guardería

El Centro de Aprendizaje Temprano Rayito de Sol, en el norte de Chicago, se colocó en el centro de la conversación luego de que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) irrumpieron en el edificio para detener a una trabajadora con un caso de asilo en trámite y permiso laboral vigente. La escena, ocurrida frente a niños y educadoras, dejó al personal atónito y a la comunidad en shock.

El arresto fue captado en vídeo y difundido en redes sociales por el periodista Tahman Bradley. En las imágenes se observa a la mujer, identificada más tarde como Diana Patricia Santillana Galeano, mientras suplica a los agentes recordándoles que “tiene papeles”.

La mujer arrestada y las versiones encontradas

De acuerdo con lo difundido por el medio Newsweek, horas después del operativo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) identificó a la detenida como Diana Patricia Santillana Galeano, una ciudadana colombiana de 39 años.

Federal law enforcement enters North Center daycare takes person into custody pic.twitter.com/MSJ0lWoXek — Tahman Bradley (@tahmanbradley) November 5, 2025

Según la agencia, Santillana fue localizada por la Patrulla Fronteriza el 26 de junio de 2023 tras cruzar irregularmente la frontera sur, y posteriormente liberada en territorio estadounidense bajo supervisión federal.

El DHS sostiene que la mujer intentó introducir a sus hijos adolescentes al país a través de contrabandistas, y que el arresto se produjo luego de que huyera de una parada de tráfico en Chicago. Sin embargo, testigos aseguran que los agentes la siguieron hasta la guardería y la detuvieron dentro del edificio, contradiciendo la versión oficial. “La sacaron esposada frente a los niños”, denunció una maestra.

Tricia McLaughlin, portavoz del DHS, aseguró a Newsweek que la detención ocurrió “en un vestíbulo” y no en un salón de clases, y que la mujer “mintió sobre su identidad”. No obstante, las imágenes difundidas por medios locales muestran a los agentes en el interior del plantel, lo que refuerza las denuncias de una posible violación a las políticas de “lugares sensibles”.

Reacciones políticas y reclamos de rendición de cuentas

El caso generó una fuerte respuesta de funcionarios y líderes locales. El congresista demócrata Mike Quigley, representante de Illinois, acusó a ICE de ingresar al centro sin orden judicial. “Ningún maestro debería tener que explicar a los niños por qué su maestra fue arrastrada frente a ellos”, declaró en conferencia de prensa.

Por su parte, la congresista Delia Ramírez, del 3º Distrito de Illinois, pidió en Washington que el Congreso investigue las tácticas empleadas por el DHS y limite el uso de cubiertas faciales por parte de los agentes. “Esto no es solo una violación de derechos, es una muestra de cómo las políticas migratorias siguen criminalizando la vida cotidiana de los inmigrantes”, señaló.

Un padre del centro educativo calificó el hecho como un acto de “terrorismo doméstico”. “Ella tenía derecho a vivir y trabajar en este país. Si esto pasa en Chicago, también puede pasar en cualquier otra comunidad”, dijo durante una vigilia frente al plantel.

El debate sobre los “lugares sensibles” y la política migratoria

Las directrices emitidas por el gobierno federal en 2021 establecen que escuelas, templos religiosos y hospitales deben considerarse “zonas seguras”, donde las detenciones migratorias están prohibidas salvo en circunstancias excepcionales.

Abogados y organizaciones como la Illinois Coalition for Immigrant and Refugee Rights (ICIRR) exigieron una investigación independiente, argumentando que ICE violó esas normas de forma flagrante.

El DHS defendió su actuación, afirmando que el permiso de trabajo otorgado a Santillana fue utilizado “como una laguna para facilitar la invasión de nuestro país”, una expresión que fue duramente criticada por grupos defensores de derechos civiles por su tono estigmatizante.

La comunidad inmigrante ha convocado manifestaciones en apoyo a Santillana y pidió al gobierno federal revisar los protocolos de detención en espacios públicos. “Queremos rendición de cuentas, no justificaciones”, expresó la congresista Ramírez. Mientras tanto, el caso continúa bajo revisión del Departamento de Seguridad Nacional, que aún no ha confirmado si presentará cargos adicionales contra la mujer.

