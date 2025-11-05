¡Medida sin precedentes! Este es el primer país en imponer una prohibición generacional de fumar

Las Maldivas se convierten en el primer país del mundo en implementar una prohibición generacional de fumar, impidiendo a cualquier persona nacida después del 1 de enero de 2007 fumar, comprar o usar tabaco.

El Ministerio de Salud declaró que la medida se aplica a todas las formas de tabaco y que los minoristas deben verificar la edad antes de realizar una venta, reseña NBC News.

La nación, con una población de más de medio millón de habitantes, ya había establecido una prohibición total de vapeadores y cigarrillos electrónicos.

Esta estrategia busca combatir el alto índice de tabaquismo, especialmente entre los jóvenes, donde casi la mitad de los adolescentes de 13 a 15 años consume algún tipo de tabaco, según una encuesta de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2021.

Comparativa internacional

Aunque Maldivas lidera esta iniciativa, otros países como Nueva Zelanda y el Reino Unido están evaluando legislaciones similares.

Nueva Zelanda aprobó una ley en 2022 para prohibir la venta de tabaco a personas nacidas a partir del 1 de enero de 2009, aunque fue derogada en 2023. El Parlamento británico también considera una prohibición comparable.

Tabaquismo en la salud pública

La OMS destaca que el tabaco causa casi 7 millones de muertes anuales a nivel global, siendo una de las mayores amenazas para la salud pública.

Con esta prohibición generacional, Maldivas busca no solo reducir el tabaquismo, sino también sentar un precedente internacional en políticas de salud pública.

Beneficios a largo plazo de la medida

Los beneficios a largo plazo de la prohibición generacional de fumar en la salud pública son muy significativos. Principalmente, contribuye a reducir la incidencia de enfermedades relacionadas con el tabaquismo como el cáncer, enfermedades cardiovasculares y enfermedades respiratorias crónicas, aumentando así la expectativa de vida y mejorando la calidad de vida de la población.

Además, al evitar el inicio del hábito de fumar en las nuevas generaciones, se disminuye la carga económica en los sistemas de salud y se protege a personas no fumadoras de los riesgos del humo de segunda mano.

Beneficios específicos a largo plazo:

Reducción del riesgo de muerte prematura . Las personas que no fuman o que dejan de fumar, especialmente a edades tempranas, pueden aumentar su expectativa de vida hasta en 10 años y reducir en gran medida la posibilidad de morir por enfermedades relacionadas con el tabaco.

. Las personas que no fuman o que dejan de fumar, especialmente a edades tempranas, pueden aumentar su expectativa de vida hasta en 10 años y reducir en gran medida la posibilidad de morir por enfermedades relacionadas con el tabaco. Disminución de enfermedades cardiovasculares . La prohibición ayuda a reducir enfermedades como infartos, accidentes cerebrovasculares y otras patologías cardiovasculares asociadas al tabaquismo.

. La prohibición ayuda a reducir enfermedades como infartos, accidentes cerebrovasculares y otras patologías cardiovasculares asociadas al tabaquismo. Mejora de la salud pulmonar . Se ralentiza el deterioro de la función pulmonar y se disminuye la incidencia de enfermedades como bronquitis crónica y EPOC.

. Se ralentiza el deterioro de la función pulmonar y se disminuye la incidencia de enfermedades como bronquitis crónica y EPOC. Impacto positivo en el sistema inmunológico. Se fortalece la respuesta inmunitaria, reduciendo la vulnerabilidad a infecciones.

Se fortalece la respuesta inmunitaria, reduciendo la vulnerabilidad a infecciones. Menor carga económica. La reducción del tabaquismo disminuye los costos médicos y sociales relacionados con el tratamiento de enfermedades causadas por fumar.

