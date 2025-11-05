Pronóstico del clima en Los Ángeles para este miércoles 5 de noviembre

Un nuevo día aguarda en Los Ángeles, que se prepara para vivir un miércoles mayoritariamente nublado. De acuerdo al parte meteorológico provisto por AccuWeather, la temperatura aumentará hasta los 72 grados Fahrenheit (22ºC) de máxima durante el día, mientras que la temperatura más baja se registrará por la noche 54 grados Fahrenheit (12ºC) de mínima. Además, tendremos vientos del suroeste que soplarán con velocidades de 5.59 mph durante la jornada y de 4.35 durante la noche.

La probabilidad de lluvia para estas franjas del día estará entre el 1 y 1 por ciento. Por otra su parte, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” será de 72ºF (22ºC) de máxima y 72ºF (22ºC) de mínima.

En esta época del año, el amanecer se producirá a las 06:16 h, mientras que el crepúsculo lo tendremos a las 16:57 h. En total tendremos 11 horas de sol a lo largo de la jornada.

El pronóstico del tiempo para mañana en Los Ángeles

El clima en Los Ángeles mañana se espera escasa nubosidad. Las temperaturas se moverán entre los 54 y los 72 grados Fahrenheit (12 y 22ºC).

No te olvides de revisar las últimas noticias sobre clima en www.laopinion.com/clima

El clima en Los Ángeles

La enigmática ciudad de Los Ángeles cuenta con un clima templado durante la mayor parte del año, con la temporada cálida que comprende desde julio hasta septiembre. Durante este tiempo, la temperatura máxima promedio diaria es de más de 80 °F, con con agosto como el mes más cálido con una temperatura máxima promedio de 84 °F y mínima de 66 °F.

Por otro lado, la temporada más suave de LA abarca los meses de noviembre hasta marzo, con la temperatura máxima promedio diaria siendo menos de 70 °F. Se destaca que el mes más frío del año en Los Ángeles es durante la Navidad, en diciembre, cuyas temperaturas mínimas son de 66 °C y máxima de 68 °C.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy diferentes según la zona y la estación del año. En la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical en la zona del sudeste y el continental húmedo en la zona situada más al norte.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos con altas temperaturas y con mucha humedad e inviernos frescos con precipitaciones abundantes en zonas de costa, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año que se transforman en en invierno y fuertes tormentas en los meses centrales del verano.

En el lado oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos templados en el frío y veranos muy e inviernos suaves. Tanto uno como otro tienen pocas lluvias debido a la aridez. El clima mediterráneo se da en la zona costera del oeste estadounidense y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.

No te pierdas las novedades del clima en Los Angeles en https://laopinion.com/tema/clima-en-los-angeles/.