Efraín Juárez es buscado por el Celtic, asegura la prensa escocesa y podría dejar a los Pumas

Efraín Juárez, el controvertido técnico de los Pumas de la UNAM, al parecer tendría la posibilidad de dirigir en Europa, siempre y cuando se concrete el aparente interés que existe del Celtic de Escocia, según manejó este día el periódico escocés Scottish Sun.

En los momentos en que Juárez busca que la escuadra felina no se quede sin liguilla para sumar el catorceavo año sin conocer lo que es ganar un título, surgió esta versión en el fútbol escocés, donde el extécnico del Atlético Nacional de Medellín ya conoce en su paso como jugador cuando militó en el 2010, después del Mundial de Sudáfrica.

Ex-Celtic star put forward as shock manager contender as Hoops draw up long-list https://t.co/QDMYwWcpLp — Scottish Sun Sport (@scotsunsport) November 5, 2025

Según el rotativo británico, los directivos del Celtic estarían muy interesados en los servicios del estratega mexicano, sobre todo por los antecedentes que tuvo en el fútbol colombiano y que buscaba replicar en el equipo que lo vio nacer como jugador, pero que hasta el momento no ha logrado imponer su filosofía y se encuentran debatiéndose entre la vida y la muerte por un sitio en el Play In.

Hasta el momento Pumas necesita derrotar a Cruz Azul y que Santos Laguna no derrote a Pachuca, así como Atlas tampoco caiga en casa de los Xolos Tijuana, que en la última jornada se llevaron una dolorosa derrota ante los felinos de 4-1.

El cuadro escocés busca un técnico con carácter y Juárez reúne varios aspectos del perfil que están buscando, lo cual sería una gran oportunidad para el estratega mexicano que ha buscado esta oportunidad de dirigir en el balompié europeo.

Hasta el momento y según información del periódico As México, el Celtic ya hizo los primeros acercamientos con Juárez, por lo cual la opción que deje el banquillo es una opción real, aunque muy complicada por su compromiso con los Pumas, amén de que existen otros siete candidatos que tiene en cartera el cuadro británico.

Pero el simple hecho de que un equipo con un gran historial se interese en los servicios de un técnico mexicano como Efraín Juárez podría ser el derecho de picaporte que esperan los estrategas aztecas para competir en el complicado mercado europeo.

Juárez jugó en el Celtic después de su buena participación en el Mundial de Sudáfrica 2010 bajo las órdenes de Javier Aguirre, pero después de tener un inicio brillante, de pronto fue lesionado y terminó perdiendo la titularidad para terminar emigrando al Real Zaragoza de España.

Después regreso a México y poco fue creciendo como auxiliar técnico y desde hace año y medio irrumpió con éxito en la dirección técnica al frente de Atlético Medellín para después llegar a los Pumas, donde hasta el momento sus números no convencen a nadie.

BREAKING! Efrain Juarez a shock Celtic manager 'contender' as list whittles down to eight serious candidates https://t.co/Oz74LIj2z8 pic.twitter.com/x3DX6w6oYK — Daily Record Sport (@Record_Sport) November 5, 2025

Juárez llegó a Pumas a inicios de 2025, después de coronarse campeón de liga y copa en Colombia con Atlético Nacional, donde su trabajo llamó la atención de clubes del extranjero. Antes de iniciar su carrera como entrenador principal, fue asistente de Ronny Deila en tres etapas: New York City FC, Standard Lieja y Club Brugge.

Seguir leyendo:

– Los Pumas de la UNAM ya visualizan al reemplazo de Efraín Juárez

-Pumas volvió a su bipolaridad de resultados al caer en casa con Atlético San Luis: 0-1

– Hugo Sánchez critica el proyecto de Efraín Juárez en Pumas por el exceso de extranjeros





