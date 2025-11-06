Hamás entrega el cuerpo de otro rehén israelí en Gaza

Israel recibió el cadáver de un rehén secuestrado por Hamás en la Franja de Gaza, en el marco del acuerdo de alto al fuego entre el Estado hebreo y el grupo terrorista palestino, anunció el gobierno israelí.

El ataúd, que la Cruz Roja entregó este miércoles a las fuerzas israelíes de seguridad “será trasladado a Israel, donde será recibido en una ceremonia militar”, antes de ser llevado al instituto nacional de medicina legal para que se identifique, precisa un comunicado.

La tregua entró en vigor el 10 de octubre tras dos años de conflicto, iniciado por el ataque sin precedentes de Hamás en Israel el 7 de octubre de 2023, durante el cual más de 250 personas fueron secuestradas.

En virtud del acuerdo, Hamás entregó los últimos 20 rehenes vivos a Israel, a cambio de cientos de prisioneros, y comenzó a devolver los restos de los fallecidos.

De los 28 cuerpos de rehenes, Hamás ya ha devuelto 21, sin contar el cadáver entregado este miércoles.

Israel acusa a Hamás de retrasar intencionalemente el proceso de devolución de los cuerpos.

