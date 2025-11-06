Horóscopo de hoy de Nana Calistar 06 de noviembre de 2025
Nana Calistar nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo diario.
LEO
Deja ya de querer corregirle la vida a medio mundo, que no naciste para ser fiscal de costumbres. Si tus amistades quieren andar de “alegres” cada fin de semana o aflojar sin tanto trámite, déjalas, que cada quien sabe con qué cuerpo vino al mundo. Tú ocúpate de tu paz y de no meterte donde no te llaman, que luego terminas embarrado o embarrada sin deberla ni temerla. Si estás en una relación, no estés de coqueteo ni jugando al “caldo de calzón” con otros, que esas travesuras salen caras. Es momento de limpiar tu vida, de sacar lo que ya te estorba, y dejar de vivir de miserias emocionales que no te dan ni para el Uber.
Tu felicidad dependerá de qué tanto te pongas las pilas y sueltes lo que te daña. Deja el drama, ponte tus mejores garras y sal a buscar lo que te corresponde, porque la vida solo se vive una vez y tú ya perdiste tiempo suficiente. No te arrodilles por nadie, ni permitas que nadie te haga sentir menos. Viene un encuentro intenso con alguien que fue muy importante para ti, pero que no te agarre con las defensas bajas ni con el corazón desprotegido. Podrías tener cambios de domicilio o cerrar un trámite pendiente, y todo saldrá a tu favor. Y recuerda, Leo: ni todo lo que brilla es oro ni todos los que se acercan te quieren bien… algunos solo vienen a ver si todavía pica el veneno.
VIRGO
La vida te trae entre mejoras económicas y decepciones personales. No te me endeudes por andar queriendo aparentar lo que no es, compra solo lo necesario, que lo bonito no siempre es lo más caro. Se avecinan momentos importantes: reencuentros familiares, sorpresas bonitas y una conversación con alguien del pasado que te va a mover el tapete. Pero ojo con las “amistades” falsas, esas que te aplauden mientras te empujan al hoyo. Son envidiosas y solo buscan apagarte el brillo que tú ni cuenta te das que tienes.
Tú no naciste para rogarle a nadie, mi vida, sino para que te rueguen, así que recuérdalo cada mañana al verte al espejo. Si andas de malas o cargando energía chueca, es porque traes gente que te está jalando pa’ abajo; depura, limpia, y mándalos derechito a donde se manda la basura: lejos. Este mes es ideal para cerrar ciclos y mandarle sus bendiciones a quien ya no merece ni tu saludo. Si te han traicionado, no llores, agradece la revelación y sigue brillando. Ponte guapo o guapa, porque lo que viene es prosperidad, nuevos caminos y la oportunidad de reencontrarte contigo mismo, que eso sí que vale más que cualquier dinero.
LIBRA
Lo que soñaste y visualizaste empieza a volverse realidad, y ni tú te lo vas a creer. Esos planes que veías imposibles comienzan a tomar forma y te van a llenar el alma de satisfacción. Pero antes de celebrar, pregúntate por qué te sientes tan inestable últimamente. No todo lo que te pone de malas viene del exterior; a veces el enemigo vive dentro de uno y se llama “autosabotaje”.
Tienes amistades bien bipolares que un día te quieren y al otro te quieren ver de cabeza; aléjate de esa gente que te roba la paz y te llena de malas vibras. Antes de andar dando consejos ajenos, arregla tu propio despapaye, que últimamente has estado más enredado que hilo de papalote. Se aproxima una nueva amistad que te moverá el piso, te va a tratar bonito y podría enamorarte sin darte cuenta… pero aguas, porque no todo lo que sonríe está disponible; podrías meterte en un triángulo amoroso sin planearlo.
Una noticia inesperada te sacará un “¡ay nanita!”, pero al final te servirá para abrir los ojos. También podrías traer a más de uno o una suspirando por ti, pero no te excedas con los coqueteos que podrías terminar como el perro de las dos tortas: sin una ni otra. Aprovecha tu encanto, Libra, pero con medida, que lo tuyo no es andar jugando con fuego, sino brillar sin quemarte.
ESCORPIÓN
Prepárate porque se vienen cambios intensos, de esos que te sacuden el alma. Bajarás uno o dos kilitos —o eso vas a jurar tú— y habrá una oportunidad de negocio que puede darte para tus gustitos si te pones trucha. No confíes tanto en amistades intermitentes, esas que solo aparecen cuando les conviene, porque una decepción fuerte podría llegar de alguien a quien le tenías mucha fe. Cuida tu imagen, tu reputación y tus palabras, que todo se sabrá más pronto de lo que crees.
Tus sueños te traerán mensajes bien claritos, así que ponles atención, que lo que ves dormido podría ser aviso divino o señal de que alguien te anda pensando con ganas. Vienen viajes, cambios laborales y buena suerte en juegos de azar, así que si ves un número repetirse, juega con él. Si tienes pareja, no dejes que la distancia ni el orgullo los separen; habla, aclara y no te hagas la o el mártir.
Eres intenso, Escorpión, y a veces esa pasión se te sale por los poros y espanta a los sensibles. No te limites, pero tampoco andes picando por todos lados, que luego te quejas de que te pintan el cuerno. Nuevos amores se asoman, y si estás soltero, el flechazo será fuerte. Pero si ya tienes a alguien, mide tus impulsos o vas a acabar en novela de televisión con drama incluido.
ARIES
Tú y tu genio de la fregada… si tienes pareja, bájale tres rayitas, que luego por cualquier tontería armas tragedia griega. No todo es pleito ni competencia, aprende a dialogar antes de estar aventando indirectas por Facebook. Si algo no te gusta, dilo, pero con amor y no con veneno. Eres muy de picarle el buche al otro nomás pa’ ver qué cara pone, y luego terminas haciéndote la víctima.
Es momento de pensar en tu futuro, pero en serio, no solo cuando te agarra la nostalgia. Si te enfocas, puedes atraer todo lo que sueñas; el universo te escucha, pero también necesita verte trabajando, no nomás echado. En las noches te pones melancólico, recordando lo que fue o lo que ya no es, y ahí pierdes energía. Manda todo eso a volar, que vida solo hay una y ya desperdiciaste bastantes lágrimas.
Si estás en pareja, viene la posibilidad de dar un paso importante, algo que cambiará su relación para bien, pero eso sí, todo dependerá de la actitud de ambos. En el trabajo se avecinan mejoras y alguien de tierras lejanas podría venir a visitarte o darte una buena noticia. Aprende a mantener la boca cerrada, que por andar hablando de más podrías meter la pata hasta el fondo. Y recuerda: el silencio también es sabiduría, y tú últimamente pareces radio sin botón de apagado.
TAURO
Tu con ese humor cambiante que ni tú mismo aguantas. Lo bueno es que tu carisma y esa forma tan tuya de ver la vida te salvan de muchos líos. No te tomes todo tan personal, sobre todo en el trabajo; deja que los comentarios tontos se te resbalen, sobre todo si vienen de quien no tiene ni dónde caerse muerto.
Si tienes pareja, trabaja la confianza y el respeto, que sin eso no hay relación que aguante. Si no hay fe ni seguridad, mejor cada quien por su lado. Y si tu pareja anda rara o distante, ponte a pensar si tú también has hecho lo necesario para mantener viva la llama, que el amor no solo se alimenta con tacos, también con atención.
Tu sentido del humor te hará brillar estos días, pero aguas con bufar a la gente equivocada, porque podrías herir a quien sí te quiere. Y luego andas arrepentido pidiendo disculpas con flores y cara de “yo no fui”. Los chismes estarán fuertes, y vendrán justo de personas que decías tus amigos. No te desgastes, mándalos a freír papas y sigue con tu vida. Si algo te quita la paz, entonces no vale la pena.
Tómate un respiro, consiéntete un poco, ve a cortarte el cabello o comprarte algo bonito. No por vanidad, sino para recordarte que sigues valiendo un montón. Y sobre todo, no pierdas tu esencia, que ser terco y determinado también tiene su encanto, nomás no abuses.
GÉMINIS
Lengua suelta y corazón distraído, ese eres tú. No confíes en cualquiera, se te da mucho andar contando tus secretos como si fueran noticias del canal dos, y luego no entiendes por qué los chismes vuelan. Guárdate algo para ti, que no todo el mundo te quiere ver brillar.
Estos días andarás bien inquieto, con el ánimo arriba y los calores encendidos, así que si tienes pareja, aprovéchalo para encender la llama, que dicen que la pasión también es terapia. Pero si andas soltero o soltera, aguas con los amores de paso, porque uno de ellos podría dejarte pensando más de la cuenta.
Un viaje o una escapadita se aproxima, y podrías encontrarte con un ex que todavía te mueve el tapete. El dilema estará en si revivir lo viejo o dejarlo donde pertenece: en el pasado. También vienen oportunidades laborales o de negocio que te podrían dar buenas ganancias si te animas a dar el paso.
Y en lo amoroso, podrías estar viviendo entre dos mundos, con el corazón partido en dos. No confundas cariño con costumbre ni deseo con amor, que luego te enredas y terminas como el perro de las dos tortas. Recuerda: el que mucho abarca, poco aprieta. Sé claro contigo mismo y no te hagas bolas, que ni tú te vas a entender si sigues jugando con fuego.
CÁNCER
El pasado va a tocarte la puerta, y sí: esa persona que se fue con su orgullo por delante regresa, arrepentida y con la cola entre las patas. Pero ojo, antes de perdonar, piensa si vale la pena abrirle otra vez tu corazón o si lo que extrañas es la costumbre, no la persona.
En los próximos días vas a aclarar tus sentimientos, vas a saber si eso que sientes es amor o nomás calentura disfrazada. Aprende a darte tu lugar, que no eres plato de segunda mesa ni postre de antojo. Quien te quiera, que te demuestre que puede pagarte el precio de tu paz mental.
Ten cuidado con dos amistades de piel blanca, porque además de flojas son bien víboras; andarán hablando de ti a tus espaldas y queriendo meterte en chismes tontos. No caigas en provocaciones ni les des gusto.
En temas de salud, bájale al pan y a los tacos, que se te va a complicar bajar esos kilitos después. Y ojo, porque tu intuición estará a todo lo que da: vas a ver venir a la gente desde lejos, casi como si tuvieras antena de radar. Aprovecha esa energía para protegerte y poner límites. Si tu pareja ya no te hace sentir mariposas, revisa qué anda fallando; no te resignes, pero tampoco mendigues afecto. Y si de plano no se puede, suelta, que más vale un adiós sincero que mil promesas falsas.
PISCIS
Por fin se te van a caer las vendas de los ojos y vas a entender que lo que escuchaste de esa persona no era chisme, sino advertencia del universo. Las pruebas te van a llover y la vida te va a decir: “¿ya ves, mensito, que sí te lo dijeron?”. Pero no te me agüites, porque este golpe de realidad te va a servir para despertar y aprender a no confiar tan rápido.
Te vas a sentir con una energía nueva, positiva y chispeante, así que aprovecha para moverte, iniciar algo nuevo o sacudirte la flojera que te traía estancado. Viene una noticia relacionada con embarazo y rompimiento de relación que te va a dejar con la boca abierta. Si tienes pareja y están lejos, la relación podría tambalear, no porque falte amor, sino porque uno de los dos ya no está dispuesto a seguir remando solo.
El amor en redes sociales se te manifestará; podría aparecer alguien que te diga justo lo que querías oír, pero ojo, no todo lo que brilla es amor verdadero, podría ser puro “like” con mala intención. En tu familia habrá chismes, pero no les des cuerda, que a ti lo tuyo es absorber las malas vibras y acabar con dolor de cabeza.
Si quieres mejorar tu economía o darte ese viajecito que traes en mente, deja de estar quejándote y ponte a actuar, que lo único que cae del cielo es la lluvia… y a veces ni eso. Nuevos amores y oportunidades aparecerán por medio de una amistad, y te harán sentir cosas que ni recordabas que tenías. Así que ponte guapo o guapa, y deja que el universo te sorprenda, pero con los pies bien firmes en el suelo.
ACUARIO
Por fin entenderás que ver por ti no es egoísmo, sino amor propio. Este mes será de abrir los ojos y cerrar bocas, porque hay gente que solo se te acerca para sacar provecho. Cuidado con los amores de una noche, que aunque se sientan sabrosos en el momento, podrían traerte más problemas que placer.
Los chismes y comentarios malintencionados andarán revoloteando a tu alrededor, incluso dentro de tu propia familia, así que no creas todo lo que escuches ni sueltes palabra de más. Si alguien del pasado aparece con cara de arrepentido, piénsalo dos veces antes de abrirle la puerta; las segundas partes casi nunca son mejores, y tú no estás pa’ segundas vueltas, sino pa’ estrenar capítulo.
La ingenuidad que te caracterizaba se va desvaneciendo poco a poco; ya no eres esa persona que creía en cuentos, y eso está bien, nomás no te amargues. Eres luz, pero cuando te enojas te conviertes en la peor tormenta del zodiaco, así que controla ese carácter de demonio porque cuando explotas, ni los santos te aguantan.
Viene una etapa donde vas a pensar mucho en tu futuro, en lo que realmente quieres y con quién quieres compartirlo. Aprovecha estos días para hacer cambios en casa, renovar tu imagen o iniciar algo nuevo. Y si esa persona que te busca hace tiempo sigue ahí, ya dile que sí o que no, pero deja de tenerla con el pendiente; no juegues con sentimientos que no sabes cuándo el karma te los va a regresar con intereses.
CAPRICORNIO
Por fin llega ese amor fuerte que te va a hacer entender lo que es la fidelidad y el compromiso de verdad. Pero aguas, porque si tú no te pones las pilas y te dejas llevar por la rutina, podrías perder algo muy bonito. Este mes es para demostrarte a ti mismo de lo que eres capaz, y para dejar atrás los miedos que te han detenido.
Podrías sentir la necesidad de disculparte con alguien que te ayudó y a quien le diste la espalda. Hazlo, que eso también es crecimiento, y nada te quita lo valiente. Si la vida te mandó a volar de algún lado, no te me deprimas; fue porque allá ya no había nada más que aprender.
Habla con tu familia, resuelve malentendidos y no dejes que los enojos se acumulen, porque cuando explotas nadie te para. En lo físico, cuida tus antojos, que le estás entrando duro a las garnachas y se te va a notar en el cinturón. Ponte a moverte, que el cuerpazo criminal no se logra solo con pensamientos.
Un evento social te pondrá en el camino de alguien que te va a hacer sentir mariposas, pero aguas, podrías confundirte entre deseo y cariño. No te metas en relaciones prohibidas, que luego andas llorando y echándole la culpa al destino. Si todo lo haces con fe y te mantienes firme, vas a lograr mucho más de lo que imaginas.
SAGITARIO
Tus caminos comienzan a abrirse de nuevo. Un viaje se empieza a planear y traerá consigo nuevos comienzos, oportunidades y alegrías. Es momento de aterrizar tus ideas, de dejar de soñar tanto y ponerte manos a la obra, porque la suerte te está sonriendo y no se va a quedar esperándote.
En temas de salud, verás mejorías notables si dejas de estresarte por cosas que no puedes controlar. La clave estará en confiar en ti y en tus talentos, que aunque a veces dudes, traes una fuerza interna que pocos tienen.
Es hora de un cambio total: nuevo look, nuevos hábitos y hasta nuevas amistades. Los amores de una noche podrían aparecer de la nada y dejarte temblando, pero aguas, no confundas pasión con destino. Tienes que darte la oportunidad de sanar y de volver a creer en el amor sin miedo ni resentimiento.
No des por hecho cosas que no han pasado, ni te inventes historias en la cabeza, porque tú solito te amargas. Deja que la vida fluya, que lo que sea para ti llegará sin que tengas que correr detrás de nadie.
Se vienen días de mucha alegría con la familia y personas que de verdad te quieren. Si el amor aún no llega, no te me desesperes, que el universo está preparando algo grande para ti. Y recuerda: la felicidad no se busca, se construye con lo que tienes… así que sonríe, ponte guapo o guapa y deja que el mundo te vea brillar como solo tú sabes hacerlo.