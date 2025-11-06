Jurado absuelve al hombre que lanzó un sandwich de Subway a un agente federal

El hombre que fue detenido por lanzar un sandwich de Subway a un agente policial en Washington D.C. durante las protestas contra el despliegue de la Guardia Nacional en la capital en agosto, fue declarado no culpable por un jurado el jueves.

Según una fuente cercana a los jurados, el jueves almorzó sándwiches. El jurado deliberó sobre los cargos durante varias horas entre el miércoles y el jueves antes de emitir el veredicto.

Sean Charles Dunn, exasistente legal del Departamento de Justicia, enfrentaba un solo cargo menor después de que un gran jurado federal rechazara cargos más graves relacionados con el incidente, que tuvo lugar en la zona de ocio nocturno de la calle U.

Tras siete horas de deliberación, los miembros del jurado lo exoneraron del delito de asalto que pedía la fiscalía para este hombre, que antes trabajaba precisamente para el Departamento de Justicia, según NPR.

Dunn, conocido en redes como el “sandwich guy”, confrontó el 10 de agosto a un grupo de agentes migratorios de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en una zona de bares de la capital, gritandoles “fascistas” y lanzando un sándwich que cayó en el pecho de uno de ellos.

Un video grabado por un testigo captó a Sean Charles Dunn llamando racistas y fascistas a los agentes federales. Él creía que estaban a punto de realizar una redada migratoria en un club nocturno gay durante la Noche Latina.

El agente de la Patrulla Fronteriza Greg Lairmore recibió dos “regalos de broma” relacionados con el incidente: un sándwich de peluche y un parche con una caricatura de Dunn lanzando el sándwich con las palabras “Felony Footlong” (Sándwich de 30 cm por delito grave), lo que, según argumentó el equipo de defensa, demostraba que no se trataba de un acontecimiento grave en su vida.

Después de la lectura del veredicto, Dunn dijo a los periodistas que se siente “aliviado y con ganas de seguir adelante con su vida”, según CNN.

“Me gustaría agradecer a mi familia, amigos y a todos los desconocidos por todo su apoyo, ya sea emocional, espiritual, artístico o financiero”, añadió a la salida del juzgado.

Este suceso coincidió con la orden del presidente, Donald Trump, para que el gobierno federal tomara el control de la policía de Washington y desplegara la Guardia Nacional para combatir la criminalidad en la ciudad, en contra de la opinión de las autoridades demócratas locales.

Dunn, que fue despedido del Departamento de Justicia tras ser identificado, se convirtió en un símbolo satírico en las manifestaciones en contra de Trump.

