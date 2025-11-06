Obama, Biden y Harris reconocen el “legado” de Nancy Pelosi tras anunciar su retiro

Elegida por primera vez al Congreso en 1987, Pelosi hizo historia en 2007 al convertirse en la primera mujer en presidir la Cámara Baja, un cargo que volvió a ejercer tras las elecciones de 2018.

A sus 85 años, Nancy Pelosi es la única mujer que ha presidido la Cámara de Representantes de Estados Unidos, por lo que al anunciar que no buscará la reelección en su escaño, pone fin a casi cuatro décadas de una influyente carrera política y a una de las voces más poderosas del Partido Demócrata.

“Durante casi cuatro décadas, Nancy Pelosi ha servido al pueblo estadounidense y ha trabajado para hacer que nuestro país sea mejor. Nadie fue más hábil para unir a las personas y lograr que se aprobara la legislación, y siempre estaré agradecido por su apoyo a la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio”, escribió Obama en un mensaje en X.

For almost four decades, Nancy Pelosi has served the American people and worked to make our country better. No one was more skilled at bringing people together and getting legislation passed – and I will always be grateful for her support of the Affordable Care Act. She made us… pic.twitter.com/HZbWjm7GAt — Barack Obama (@BarackObama) November 6, 2025

El expresidente definió a la legisladora de San Francisco “como una de las mejores presidentas de la Cámara de Representantes que jamás haya habido”.

“Nos enorgullece ser demócratas”, añadió Obama sobre Pelosi, que fue la presidenta de la cámara durante sus primeros dos años en la Casa Blanca.

Biden, quien también coincidió con Pelosi durante sus primeros años como presidente, aseguró que fue “la mejor presidenta de la Cámara de Representantes en la historia de Estados Unidos”.

“Cuando yo era presidente, trabajamos juntos para hacer crecer nuestra economía, crear millones de empleos e invertir históricamente en el futuro de nuestra nación”, afirmó.

I often said Nancy Pelosi was the best Speaker of the House in American history — it’s why I awarded her the Presidential Medal of Freedom. When I was President, we worked together to grow our economy, create millions of jobs, and make historic investments in our nation’s future.… — Joe Biden (@JoeBiden) November 6, 2025

Harris, por su parte, destacó la “tenacidad, convicción y legado” de la legisladora y le agradeció su “amistad” y su “servicio.”

El líder de la minoría en la cámara baja, Hakeem Jeffries, quien la sucedió en el liderazgo del partido, compartió una larga carta en X en la que aplaudió su “dedicación” y su “liderazgo”, así como su “fuerza y dignidad”.

La mayoría de líderes demócratas compartieron muestras de cariño a Pelosi en redes sociales destacando sus décadas de servicio público.

La veterana congresista por California dejará el cargo en enero de 2027, tras haber dedicado los últimos tiempos a confrontar al presidente, Donald Trump, a quien esta misma semana calificó como “una vil criatura”.

Su último servicio a la causa demócrata, antes de comunicar su retiro en un emotivo video dirigido a su distrito de San Francisco, fue impulsar la Proposición 50, una reforma del mapa electoral de California aprobada en referéndum el pasado martes.

