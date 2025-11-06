Rescatan a mujer encadenada y torturada durante meses en una casa de Texas: varios hispanos detenidos

Una mujer fue rescatada tras meses de presunta tortura y cautiverio en el patio trasero de una casa en Austin, Texas, donde permanecía semidesnuda y encadenada a un equipo de ejercicio metálico, según informaron las autoridades locales.

El Departamento de Policía de Austin respondió a una llamada al 911 alrededor de las 9:00 a. m. del 30 de octubre, después de que un vecino alertara sobre una mujer que gritaba pidiendo ayuda.

Al llegar al lugar, los agentes encontraron a la víctima desnuda de cintura para abajo, esposada y atada con cadenas a un soporte de boxeo. Debido a la dureza del material, el Departamento de Bomberos tuvo que intervenir para cortar las ataduras.

“La mujer presentaba signos evidentes de sufrimiento físico y lesiones compatibles con una inmovilización prolongada”, indicó la policía en un comunicado.

Cinco adultos detenidos y dos menores rescatados

Mientras los socorristas trabajaban para liberar a la víctima, cinco adultos intentaron huir de la vivienda, pero fueron detenidos inmediatamente.

Los sospechosos fueron identificados como Michelle Garcia (51 años), Crystal Garcia (21), Mache Carney (32), Juan Pablo Castro (30) y Maynard Lefevers (21). En el interior de la vivienda también fueron encontrados dos niños pequeños, que quedaron bajo custodia de los Servicios de Protección Infantil.

Según la declaración jurada citada por el Austin American-Statesman, la víctima afirmó haber sido amiga de Michelle Garcia, pero relató que el grupo “decidió que ya no le caía bien” y la mantuvo cautiva durante meses.

Golpizas, desnutrición y disparos con pistolas de balines

La mujer aseguró que la obligaban a vivir a la intemperie y que recibía solo una comida al día. Los investigadores informaron que presentaba heridas abiertas, pérdida de tejido en manos y pies, cicatrices por perdigones y traumatismos faciales severos.

De acuerdo con el informe policial, la noche anterior a su rescate, sus pantalones se le cayeron y fue castigada: la dispararon con una pistola de balines, la esposaron a una estructura metálica y la dejaron afuera semidesnuda mientras las temperaturas descendían hasta los 4 °C (40 °F).

Los médicos del hospital determinaron que sus lesiones eran consistentes con semanas de tortura y que tenía un perdigón alojado en el ojo derecho.

Castro habría confesado que disparaba a la víctima con una pistola eléctrica de aire comprimido porque “no quería tocarla”, y un niño de cuatro años, identificado como su hijo, declaró que “papá le disparaba cuando se portaba mal”.

Enfrentan múltiples cargos y altas fianzas

Los cinco detenidos fueron acusados de secuestro agravado, agresión agravada, lesiones a persona vulnerable y privación ilegal de la libertad. Permanecen recluidos en la cárcel del condado de Travis con una fianza de $305,000 dólares cada uno.

Las audiencias judiciales están previstas entre noviembre y diciembre, mientras el caso continúa bajo investigación.

