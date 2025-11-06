Ronda Política: Políticos, fans y dueños de Los Dodgers juegan a dos bandas

La Red Nacional de Jornaleros (NDLON) ha lanzado una petición para pedir a Los Dodgers de Los Ángeles, que no se reúnan con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca.

Pero si este año fueron a visitar a Trump, tras la victoria del año pasado, qué nos hace pensar que esta vez no irían, más cuando su multimillonario propietario Mark Walter abiertamente hace negocios con el Servicio de Migración y Aduanas (ICE).

Walter, el dueño mayoritario del equipo y nuevo propietario de Los Lakers de Los Ángeles, también es presidente de Guggenheim Partners, una firma financiera que posee una participación del 0.38% en GEO Group, la corporación que opera los centros de detención del ICE; y también dirige TWG Global, una compañía que recién anunció una alianza con Palantir Technologies, una firma de análisis de datos al que el ICE le ha pagado $30 millones para construir una plataforma de reconocimiento facial, algoritmos predictivos para rastrear a los inmigrantes y apoyar los esfuerzos de deportación de la Administración Trump.

Hace poco tiempo que esta información salió a la luz pública y ha provocado la movilización de varios grupos proinmigrantes que le han pedido al dueño principal de Los Dodgers que se deslinde de sus negocios con el ICE que tanto sufrimiento y dolor está causando a la comunidad latina.

Pero el señor Walter, quien por cierto encabezó el desfile de la victoria de Los Dodgers por el centro de Los Ángeles, juega a dos bandas. En junio le donó un millón de dólares a la ciudad de Los Ángeles para que los repartiera a las familias afectadas por las redadas; una suma que recupera de una sentada con sus jugosos negocios con el ICE.

Es decir que el magnate por un lado, lucra con la tortura y separación de familias inmigrantes; y por otra, hace caridad con las familias de los detenidos en los centros de los que es socio.

Lo que llama la atención es que a ningún político parece importarle el matrimonio entre Walter y el ICE. La alcaldesa Karen Bass, la senadora María Elena Durazo y el congresista Jimmy Gómez no sabrán de los negocios de Walter; o se hacen de la vista gorda como muchos fans mexicoamericanos que se dicen demócratas y están con los inmigrantes.

Pero volvamos a la pregunta inicial ¿visitarán Los Dodgers a Trump, en medio del clima de miedo que se respira en Los Ángeles a causa de la campaña masiva de deportación de su administración?

Para muchos, esa visita, significaría darle un espaldarazo a sus políticas y un cachetadón a sus fans inmigrantes.

Prueba superada

El gobernador Gavin Newsom pasó una enorme prueba de fuego con la victoria de manera abrumadora de la proposición 50, que autoriza el uso de nuevos mapas congresionales para las elecciones del 2026, 2028 y 2030.

No solo este triunfo le da a los demócratas la posibilidad de quitarle al presidente Trump el control de la Cámara de Representantes sino de frenar sus crueles y despiadadas redadas y recortes sociales a los que menos tienen; pero además pone a Newsom un paso adelante en sus ambiciones por ser presidente de Estados Unidos, y lo coloca como un líder demócrata valiente que da resultados.

Aún cuando los republicanos de inmediato demandaron, tratando de impedir que los mapas entrasen en vigor, la proposición 50 aumentó el capital político de Newson, y de qué manera.

Padilla no va

El senador Alex Padilla escogió el ocupado día de la elección especial, para anunciar que no competirá para gobernador de California el año que entra, y se quedará en el Senado. Aunque nunca se postuló, había dicho que lo estaba pensando, y que haría el anuncio después del 4 de noviembre; pero hace público que no competirá el mismo día de las elecciones, como para no hacer muchas olas.

Para el exalcalde de Los Ángeles, Antonio Villaraigosa fue una excelente noticia, y de inmediato, se desbordó en elogios en las redes hacia el senador.

“Ufa, uno menos”, debe haber dicho Villaraigosa tras soltar un hondo suspiro de alivio.

Según algunos expertos en política, la debilidad principal de Villaraigosa que explica el porqué sus esfuerzos como contrincante no han despegado, se deben a que no está pudiendo convencer a los grandes donantes para que le aporten a su campaña electoral.