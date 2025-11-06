Tío de Laura Pausini pierde la vida atropellado en Italia y el culpable se da a la fuga

La cantante Laura Pausini y el resto de su familia se encuentran de luto a causa del inesperado fallecimiento de su tío paterno Ettore, a los 78 años de edad, tras ser atropellado por un vehículo que se dio a la fuga tras el impacto.

De acuerdo con los primeros informes, el fatal accidente tuvo lugar el pasado 2 de noviembre en la provincia de Bolonia, al norte de Italia, mientras el tío de la famosa regresaba a su casa en una de sus rutas habituales, a bordo de una bicicleta.

Además, testigos que se encontraban en el lugar declararon que Ettore transitaba sin inconvenientes cuando un automóvil Opel Astra lo impactó fuertemente por detrás, expulsándolo de la bicicleta y atrapándolo bajo sus llantas.

Sin embargo, el conductor maniobró y huyó del lugar de forma inmediata, sin prestarle auxilio o llamar al servicio de emergencias italiano, que llegó por cuenta propia al lugar e intentó reanimarlo por más de una hora sin éxito.

Según el reporte policial, la muerte de Ettore Pausini se certificó a las 14:30 horas y la investigación para dar con el paradero del responsable se mantiene en curso.

A través de redes sociales han trascendido cientos de mensajes de cariño y en apoyo a Laura Pausini, quien por su parte se ha mantenido alejada de los medios y sin emitir declaraciones al respecto.

Dentro de la ola de comentarios en favor de la italiana, destacan: “Saludamos y abrazamos a su familia, haciéndoles llegar nuestras más sinceras condolencias”, “Nuestro sincero cariño para ti y tu familia, Laura” y “Siempre contigo, reina”, por mencionar algunos.

