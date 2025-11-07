Cómo usar WhatsApp cuando no tienes WiFi ni datos: Meta ofrece un método

La compañía Meta, empresa matriz de WhatsApp, ha desarrollado una solución que permite seguir chateando incluso cuando no hay conexión directa a internet por WiFi ni datos: el uso de servidores proxy.

Esta función está disponible desde principios de 2023 y busca mantener la comunicación activa en lugares donde las redes están bloqueadas o restringidas. Aunque no permite usar WhatsApp completamente sin internet, puede ofrecer una vía alternativa para acceder cuando las conexiones habituales fallan.

Qué es un servidor proxy y cómo funciona en WhatsApp

Según expertos, Un proxy actúa como un puente entre el teléfono del usuario y los servidores oficiales de WhatsApp. Si una red local impide el acceso directo, por ejemplo, por censura, restricciones de gobierno o cortes técnicos, el proxy redirige la conexión por un canal externo para mantener la comunicación.

Meta explica que, incluso con esta conexión intermedia, el cifrado de extremo a extremo sigue activo. Esto significa que ni el servidor proxy ni terceros pueden leer los mensajes, fotos o escuchar llamadas, garantizando la misma seguridad y privacidad que en una conexión normal.

La herramienta está pensada especialmente para lugares donde WhatsApp podría estar bloqueado o los usuarios sufren interrupciones prolongadas de red, como ha ocurrido en países con censura digital o crisis políticas.

Cómo activar el proxy en WhatsApp paso a paso

Para configurar un servidor proxy, no se necesita instalar ninguna aplicación adicional. WhatsApp integra la opción directamente en su menú:

Abre WhatsApp y entra en Configuración .

y entra en . Dirígete a Almacenamiento y datos .

. Selecciona Proxy y activa la opción Usar proxy .

y activa la opción . Introduce la dirección del servidor proxy y guarda los cambios.

y guarda los cambios. Espera a que aparezca el mensaje “Conexión establecida”.

Si el servidor no responde, se puede probar con otra dirección o puerto. Meta recomienda usar proxies compartidos por organizaciones confiables, como Access Now o Digital Defenders Partnership, que ofrecen servidores verificados y seguros para garantizar una conexión estable.