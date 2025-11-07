El legado de Nancy Pelosi reconocido por líderes de California

Líderes demócratas de Los Ángeles y California reconocieron el legado de la presidenta emérita de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi tras hacer público que no buscará la reelección.

Con este anuncio, Pelosi pone fin a una larga carrera política en la que se convirtió en la primera mujer en ser presidenta de la Cámara de Representantes y llevó a su partido a dirigir la cámara baja del Congreso de 2003 a 2023.

“El legado de la presidenta Pelosi se fundamenta en su incansable lucha por las familias trabajadoras y el acceso a la atención médica. Bajo su liderazgo, el Congreso aprobó legislación histórica, como la Ley de Cuidado de la Salud Asequible (Affordable Care Act), la Ley Dodd-Frank (de protección al consumidor), el Plan de Rescate Estadounidense y la Ley Bipartidista de Infraestructura, mejorando la vida de millones de personas en todo el país”, dijo la supervisora Hilda Solís.

Recordó que en 2019, durante la administración Trump, lideró con determinación el que entonces fue el cierre de gobierno más largo en la historia de Estados Unidos y contribuyó a su finalización, asegurando que las necesidades del pueblo estadounidense fueran la prioridad.

“Ha sido mi mentora personal y una firme defensora a lo largo de mi carrera, desde mi época en el Congreso hasta que me convertí en la primera latina en formar parte del gabinete presidencial bajo el mandato del presidente Obama”.

Afirmó que la valentía, elegancia y compromiso con la justicia han dejado una huella imborrable en la nación y en mi vida.

“Siempre la llamaré mi Presidenta”, dijo la supervisora Solís.

Después de casi cuatro décadas en el Congreso, Pelosi de 85 años anunció el jueves 6 de noviembre que no buscará la reelección al escaño, en el que permanecerá hasta enero de 2027.

“Hemos hecho historia, hemos hecho progreso”, dijo Pelosi en un mensaje por video.

Rompe el techo de cristal

La congresista de Long Beach, Nannette Barragán dijo que Nancy Pelosi rompió el techo de cristal al convertirse en la primera mujer en ocupar la presidencia de la Cámara de Representantes, y consagrarse como la mejor presidenta que jamás hayan tenido.

“Durante su tiempo en el Congreso, Pelosi fue la voz de los californianos y de todos los estadounidenses”.

Recordó que como presidenta, impulsó la aprobación de la Ley de Cuidado de la Salud Asequible, que hizo que la atención médica fuera accesible para millones de estadounidenses, una lucha que hoy continúan.

“Protegió nuestra democracia al enfrentarse a Trump; inspiró a las mujeres demócratas de la bancada y demostró que los techos de cristal están para romperse”.

Sus comienzos

Pelosi fue elegida por primera vez para representar a San Francisco en el Congreso en 1987, cuando tenía 47 años.

En 2007, el partido demócrata la eligió presidenta de la Cámara de Representantes, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar dicho cargo, el que ejerció hasta 2011, cuando los demócratas perdieron el control de la cámara baja; posteriormente retomó la presidencia de 2019 a 2023.

La presidencia de la Cámara de Representantes es después de la vicepresidencia, el siguiente cargo en la línea de sucesión presidencial.

Como líder de la Cámara de Representantes, Pelosi desempeñó un papel fundamental en el avance o el bloqueo de las agendas de varios presidentes durante su larga trayectoria en el Capitolio.

Pelosi desempeñó un papel clave para que se aprobara la Proposición 50 en California, un esfuerzo del gobernador Newsom para rediseñar nuevos mapas electorales a favor de los demócratas en el Congreso durante las elecciones de mitad de mandato de 2026.

Una figura poderosa

El senador de California, Alex Padilla dijo que tras casi 40 años representando a San Francisco en el Congreso, Pelosi culmina su carrera como una de las figuras políticas más poderosas de la historia estadounidense.

“Nancy Pelosi ha luchado por los derechos y libertades fundamentales no solo para su querida ciudad de San Francisco, sino para todos los estadounidenses. Y como defensora de los valores demócratas y californianos, la presidenta Pelosi se erigió como la principal defensora de nuestra nación frente a los ataques de Donald Trump contra nuestra democracia”.

El senador Padilla dijo que Pelosi impulsó legislación transformadora para invertir en la infraestructura de nuestra nación.

“Desde sus raíces en San Francisco hasta su trayectoria pionera en el Congreso, la presidenta Pelosi fue una defensora de los derechos LGBTQ+, luchando por garantizar el derecho a casarse con quien uno ama y ayudando a San Francisco a superar la crisis del SIDA que devastó la ciudad.

“A través de los mayores triunfos y las pruebas más difíciles de nuestro país, la Presidenta Pelosi siempre ha sido la voz del pueblo y una defensora de la infancia”.

Remató diciendo que ha sido un honor servir a su lado.

“Siempre nos exhortó a ‘organizarnos, no a sufrir’. Ahora nos corresponde a nosotros continuar con su legado”.

Magistral liderazgo

La alcaldesa de Los Ángeles Karen Bass dijo que fue un honor inmenso servir junto a la presidenta Nancy Pelosi y tuvo la oportunidad de presenciar su magistral liderazgo en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos.

“Durante los doce años que serví en la Cámara, la presidenta Pelosi nunca perdió una votación y supo desenvolverse con gran habilidad en situaciones políticas y asuntos muy complejos”.

Dijo que esperaba que algún día, los libros de historia describan con precisión su gestión.

“Durante el primer mandato de Trump, fue Nancy Pelosi quien gestionó hábilmente el caos y permitió que el gobierno funcionara”.

Y subrayó que logró la aprobación de una histórica legislación sobre el cambio climático y se negó a abandonar la lucha por la aprobación de la Ley de Cuidado de la Salud Asequible cuando muchos creían que era imposible aprobar una ley que proporcionara atención médica al pueblo estadounidense.

“Le deseo lo mejor y espero seguir trabajando con ella cuando regrese a California”.