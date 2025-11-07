Horóscopo de hoy de Nana Calistar 07 de noviembre de 2025
Nana Calistar nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo diario.
ARIES
Si esa persona del pasado ya te hizo pedazos el corazón, no andes queriendo pegar los trozos con resistor 5000. A veces lo que se rompe no se arregla, y aunque duela, es mejor soltar antes de quedarte aferrado a algo que ya olía a despedida. Este noviembre te va a poner de cabeza, pero también te abrirá los ojos; entenderás que no todo lo que brilla es amor ni todo lo bonito se queda.
En lo económico, bájale al gastadero, que el dinero no rinde cuando te crees millonario por dos días. Mejor guarda un guardadito, porque vienen gastos que ni esperas. No confíes en todo aquel que te sonríe, porque no todo el que te aplaude te quiere ver arriba.
En el amor, bájale al drama y sube la autoestima; quien te quiera, que lo demuestre, y si no, que haga fila y se retire. Te vienen oportunidades laborales o de negocio, pero analiza bien antes de firmar o confiar. La envidia anda bien brava, así que no andes contando tus planes hasta que estén cocinados.
Y recuerda, Aries: el amor propio no se mendiga, se construye. Bájale a la impulsividad, que a veces por querer tener la razón terminas perdiendo la paz. Este mes, que no te tiemble la mano para cerrar ciclos y abrirte a nuevas aventuras. Todo lo que se fue, fue por algo… y lo que llega, llega para mejorar tu vida.
TAURO
Deja ya de andar dudando de todo el mundo, que tanta desconfianza te está dejando más arrugas que el sol. Si la persona que te gusta anda de canijo, mándalo a volar sin culpa; lo que no sirve, estorba, y tú ya no estás para perder tiempo en amores a medio gas.
Podrías sentirte tentado por una nueva persona incluso teniendo pareja; aguas, que jugar con fuego quema, y tú no naciste para andar pidiendo perdón. Aprende a valorar lo que ya tienes, y si no te llena, pues ciérralo con dignidad y no con trampas.
Económicamente vienen movimientos interesantes, pero necesitas enfocarte, porque tiendes a dejar todo a medias. Hazte la promesa de terminar lo que empiezas, aunque te dé flojera. Y no te tomes tan a pecho lo que diga la gente, que el vecindario siempre tendrá lengua larga y memoria corta.
Habrá chismes familiares que te van a sacar canas verdes, pero ignora, sonríe y sigue tu camino, porque no todo merece tu energía. Noviembre te pone frente a oportunidades que pueden cambiarte el rumbo si las tomas con fe y decisión.
En el amor, no corras detrás de quien no camina contigo. Si algo te duele, háblalo, y si no se arregla, suéltalo. Dios te va a poner justo donde necesitas estar, aunque ahora no lo entiendas. Confía y deja que la vida acomode lo que tú ya no puedes.
GÉMINIS
Ya basta, mi querido doble cara, de andar cargando culpas y gente que no más te jala pa’l fango. Aprende a poner límites, porque tu nobleza a veces se pasa de buena y terminas con cada caso que ni el padre Amaro. Estás por tomar una decisión importante; no dejes que el corazón te gane, escucha a tu intuición, que últimamente anda más atinada que las predicciones de la abuela.
Noviembre será un mes de revelaciones: te vas a enterar de cosas que antes te negabas a creer, y aunque al principio duela, después vas a sentir un alivio enorme. La vida te mostrará que el karma no falla; quien te lastimó, tarde o temprano lo paga con intereses.
En los dineros, ajusta bien tus gastos, porque habrá movimientos inesperados. Cuida tu salud, sobre todo tus bronquios, garganta y estrés, que podrían pasarte factura.
En el amor, te estás volviendo celoso por traumas viejos. Aprende a confiar o de plano no te metas en relaciones. Y si te prometen amor eterno, mejor pide pruebas, no discursos.
Este mes, habla con la verdad aunque incomode, y no te calles por miedo a perder a nadie. Quien te valore, se queda; quien no, que se pierda solito. Al final del día, Géminis, la vida te está empujando a ser más fuerte, más sabio y menos ingenuo. Y aunque te duela aceptarlo, todo lo que se va, deja espacio para algo mejor.
CÁNCER
Otra vez el pasado queriendo tocar a tu puerta. No te hagas el sorprendido, que tú solito lo invocas cuando te da la nostalgia. Pero ya no estás para andar llorando por lo mismo, ¿eh? Si alguien te hirió, agradece la lección y cierra ese capítulo con dignidad. No caigas otra vez en lo que tanto te costó superar.
Vienen días movidos en lo emocional, pero también llenos de oportunidades para renacer. Deja de creer que todo lo malo te pasa a ti; la vida solo te está reacomodando para algo más grande. Y si últimamente te has sentido cansado o sin rumbo, es señal de que necesitas descansar, no rendirte.
En el amor, cuida a quien te quiere de verdad y aléjate de los que solo te buscan cuando les conviene. Si tienes pareja, evita los dramas y las sospechas sin fundamento; recuerda que a veces tus emociones son peores que las telenovelas de las 3 pm.
Económicamente, vienen buenas noticias si te aplicas y dejas la flojera. Y sí, hay gente envidiosa que quisiera verte tirado, pero lo que Dios protege, nadie lo destruye.
Cuida tu salud física y mental; los dolores de cabeza, rodillas o espalda son aviso de tanto estrés acumulado. Respira, medita y suéltalo todo.
Y consejo de señora: no postergues más tus sueños, que la vida no espera a nadie. Empieza hoy, aunque sea con pasitos chiquitos; verás que pronto caminarás con paso firme y cabeza en alto. Porque Cáncer, cuando te propones algo, ni los astros te detienen.
LEO
Siempre queriendo dar amor como si lo regalaras en ofertas del Buen Fin. Aprende que no todos merecen tanto de ti, y que el cariño también se agota cuando no lo valoran. En estos días podrías sentirte confundido entre el deseo y el corazón, así que cuidado con andar aflojando la tortilla al primero que te eche flores. No todo el que te sonríe quiere quedarse, algunos solo vienen a probar el sabor.
Este noviembre llega con energía poderosa para cerrar ciclos, limpiar heridas y mirar hacia adelante sin miedo. No dejes que el pasado se te aparezca disfrazado de oportunidad, ya lo conoces y sabes cómo acaba esa novela. Te costó lágrimas y corajes salir de ahí, así que no vuelvas por gusto al mismo hoyo.
Cuida tus cosas, que podrías perder algo importante por andar distraído. También revisa tus finanzas, que entre tanto gusto y antojo andas gastando más de lo que entra. Si tienes pareja, hay posibilidad de embarazo o noticias relacionadas con familia, así que si no quieres sustos, ya sabes, usa el sentido común.
En la salud, evita los excesos de comida y fiesta; tu cuerpo te pedirá tregua. Este mes es ideal para renovar tu energía, limpiar tu casa y alejar a los chismosos que nomás te enredan. Recuerda, Leo: la gente va a hablar, hagas lo que hagas, así que mejor brilla sin pedir permiso.
Y consejo de señora sabia: no ruegues por amor, que lo que es tuyo, solito encuentra el camino. Quien te quiera, que lo demuestre, y quien no, que se aparte, porque ya no estás para mendigar cariño ni tiempo.
VIRGO
Todo lo analizas hasta el cansancio, te digo una cosa: no todo en la vida tiene que tener lógica, a veces las mejores cosas llegan cuando dejas de planear tanto. Suelta un poco el control, que tu manía de querer tener todo bajo regla solo te está estresando.
Cuidado con amores del pasado que regresan envueltos en nostalgia; te prometen el cielo, pero ya sabes que ni una nube te dan. No te me pongas sentimental ni caigas en la misma historia con distinto actor. Aprende a decir “gracias, pero no gracias”, que la dignidad también se defiende.
En estos días podrías sentir cierta tristeza o vacío, pero eso no es mala suerte, es tu alma pidiéndote descanso y cariño propio. Date tu tiempo, consiéntete, cómprate algo bonito, sal a caminar y deja de martirizarte por lo que no salió.
Si tienes pareja, podrían venir discusiones por mentiras o desconfianza; habla con claridad y sin dramas, que los enojos por cosas pequeñas terminan haciendo hoyos grandes.
Económicamente, hay buenas noticias: un proyecto o idea que dejaste olvidado podría darte ganancias si lo retomas con ganas. Un familiar va a necesitar tu apoyo, no le des la espalda, pero tampoco cargues con lo que no te corresponde.
Consejo de señora: recuerda que la felicidad no se busca afuera, se cultiva dentro. Así que ponte tus mejores calzones, píntate los labios (o sonríe como si lo hicieras) y sal al mundo con la frente en alto, que lo que viene te va a hacer brillar bonito.
LIBRA
Siempre tan romántico y soñador, pero a veces te pasas de ingenuo. Aprende a soltar lo que no te corresponde, que no todo lo que te gusta es para ti. Este mes viene fuerte en emociones: traiciones, chismes y hasta reencuentros que te van a revolver el estómago. Pero calma, que nada dura para siempre, ni el mal rato ni las lágrimas.
No te andes mortificando por quien no te busca, la ausencia también habla, y muy claro. Es momento de enfocarte en ti y en tus proyectos, porque los astros te empujan a crecer. No temas aceptar una nueva propuesta laboral o cambio de ambiente, aunque al principio te saque de tu zona de confort.
Cuida tu carácter, que últimamente andas más voluble que tambo de gasolina cerca del fuego, y podrías decir cosas de las que después te arrepientas.
En el amor, si algo no fluye, déjalo ir, que no naciste para estar rogando. Hay alguien nuevo que se acercará y podría moverte el tapete más de lo que crees, pero no corras, deja que la vida te sorprenda sin presionar.
Salud: cuida tu estómago y no comas por ansiedad, que podrías subir unos kilitos.
Y consejo de señora: no te rebajes por amor ni te quedes donde no te respeten. Eres oro molido, y el que no sepa pulirte, que se corte las uñas antes de tocarte.
ESCORPIÓN
Tú con esa manía de ayudar a todos terminas metido en cada enredo que ni te toca. La buena voluntad es hermosa, pero cuando se la das a gente malagradecida, se vuelve un castigo. Aprende a decir “no”, que no por eso eres malo ni egoísta.
Este noviembre será clave para soltar relaciones que ya no dan más. Si prometiste que no volverías a amar, prepárate, porque alguien llegará a desordenarte el alma. Será una conexión intensa, de esas que te quitan el sueño y el sentido común, pero cuidado con ilusionarte de más; ve paso a paso y no idealices.
También podrías reconciliarte con alguien importante, incluso con un familiar con el que había distanciamiento. Aprovecha el momento, que no todos los días se tiene la oportunidad de sanar lo roto.
Tu expareja podría volver a la carga, pero tú ya no estás para segundas partes. Cierra bien ese ciclo y no lo revivas por costumbre. En la salud, cuida tus hábitos, que podrías subir de peso por ansiedad o antojos nocturnos.
Si tienes pareja, una noche de pasión podría devolverles la chispa, pero también podría despertar viejos reclamos; anda con cuidado y no armes drama de telenovela.
Consejo de señora sabia: no te andes metiendo en relaciones de tres ni en aventuras escondidas, que al final siempre alguien sale raspado (y suele ser tú). No te me rebajes, que mereces ser plato principal, no postre de domingo.
Este mes, haz limpieza de gente, de pensamientos y hasta de tu clóset, porque cuando el alma se libera, todo empieza a florecer.
SAGITARIO
Tú siempre tan libre como el viento y testarudo como mula en subida. En estos días vas a sentir ganas de mandar todo al carajo y empezar de nuevo, y ¿sabes qué? ¡Hazlo! No te detengas por miedo, que quien no arriesga, se queda igual de atorado que los frijoles en la olla.
Tu familia te necesita más de lo que crees, y aunque a veces te desesperen, son los únicos que te van a querer hasta cuando te pones insoportable. Se vienen buenas noticias, puede ser un embarazo en la familia o un problema que por fin se resuelve después de tanto drama. Aprovecha para fortalecer la unión con los tuyos.
En el amor, hay una persona lejana que no te saca de su cabeza, y tú, aunque no lo admitas, tampoco lo olvidas. Pero cuidado con andar reviviendo lo que ya huele a pasado; si no funcionó antes, ahora menos. Si tienes pareja, deja de lado los celos, que ni tú eres fácil ni el otro es santo.
Cuida tu cuerpo, que los desvelos y el estrés podrían pasar factura; el insomnio no se quita con café, se quita con paz mental. En el dinero, te vienen oportunidades grandes, pero necesitas decidirte de una vez y dejar de postergar tus planes.
Consejo de señora: no des explicaciones a quien ya tiene decidido no creerte. La gente siempre va a opinar, pero tú, mijo o mija, sigue bailando al ritmo de tu propia música, porque cuando Sagitario se enfoca, hasta el universo se acomoda.
CAPRICORNIO
Mi querido Capricornio, tú tan trabajador y tan sufrido, siempre queriendo que todo salga perfecto. Pero recuerda que no eres máquina, también necesitas descansar y respirar. En estos días te darás cuenta de que hay cosas que no dependen de ti, y eso también está bien.
Podrías tener cambios en casa o necesidad de limpiar y reacomodar, y al hacerlo, encontrarás recuerdos que te van a mover el corazón. Es el momento de soltar rencores, porque aferrarte a ellos solo te amarga más que café recalentado.
En el amor, deja de mendigar atención; quien te quiere, se nota sin pedirlo. Si tienes pareja, hay gente que anda queriendo meter cizaña, así que pon límites y no prestes oído a chismes. Si estás soltero o soltera, no busques con desesperación, que lo bueno llega cuando estás ocupado en crecer.
Se te vienen mejoras económicas si sigues con disciplina, aunque a veces te gane la flojera. Y sí, alguien del pasado podría querer volver a tu vida, pero tú ya no estás para amores a medias.
Salud: cuida tu espalda, tu descanso y tu dieta, que la pancita no se baja sola.
Consejo de señora: no quieras cargar el mundo entero, que ni el mismísimo Atlas pudo con tanto. Aprende a delegar y a disfrutar más. Que el dinero se recupera, pero la paz mental cuesta un riñón.
ACUARIO
Tú tan raro, tan loco, tan tú. Este noviembre trae energías que te van a sacudir hasta el alma, pero para bien. Estás sanando heridas viejas, perdonando lo que dolió y aprendiendo a no tomar las cosas tan a pecho. Bravo por ti, porque ya era hora de dejar de sufrir por gente que ni lo merece.
Te toparás con imágenes o mensajes que te van a despertar celos, pero tranquilo, no todo es lo que parece. La vida te está enseñando a confiar más en ti que en los demás. Deja de esperar fidelidad de quien ni a sí mismo se es fiel.
En el amor, no necesitas pareja para disfrutar la vida ni para encender el boiler, tú sabes cómo mantener la llama sin depender de nadie. Pero si llega alguien que te haga vibrar bonito, no corras, disfruta el proceso.
Hay amistades falsas que se te van a caer del pedestal, y aunque te duela, vas a agradecer que se revelen sus verdaderas caras. En los dineros, vienen proyectos que te ayudarán a crecer, pero no andes contando tus planes, que hay ojos envidiosos.
Consejo de señora: no seas tan voluble, criatura del viento, aprende a enraizarte un poquito, aunque sea en lo que te apasiona. Y recuerda: quien no te aporta, que no te estorbe. La vida es corta y tú naciste para brillar, no para cargar bultos ajenos.
PISCIS
Siempre nadando entre sueños y sentimientos. Este mes, la vida te pondrá frente al espejo para que aprendas a amarte como nadie lo ha hecho. Si no tienes pareja, no te me me pongas triste, porque ahorita lo que necesitas no es amor de otro, sino amor propio. Aprende a disfrutar de tu soledad, que cuando la llenas de paz, deja de doler.
Vas a reflexionar mucho sobre lo que quieres y mereces, y eso te abrirá los ojos ante situaciones que antes justificabas. No cargues con culpas que no son tuyas; ya bastante haces con sostener tus propias emociones. En el amor, podrías descubrir mentiras o decepciones, pero lejos de hundirte, eso te va a empoderar.
Cuidado con perder objetos o documentos, que andas algo distraído. Una amistad del pasado podría aparecer con sonrisas falsas, así que no te confíes.
En lo económico, este mes trae mejoras si te organizas y dejas de gastar en tonterías. En la salud, bájale al estrés y al drama, que eso te causa dolores de cabeza y de cuerpo.
Consejo de señora: no des tanto de ti que termines vacío. Aprende a decir “no” sin culpa, y a quererte sin condiciones. La gente que te quiere bien se queda, y la que no, solita se va. Este noviembre, Piscis, te toca renacer, pero sin perder la ternura… ni la picardía.