Iván Zamorano compara al América con el Real Madrid

Con la autoridad que le confiere el haber defendido las camisetas del Real Madrid y después del América, el chileno Iván Zamorano aseguró en una entrevista para el pódcast ‘El Cafelito’ que las Águilas son el único equipo capaz de compararse en su impacto con el poderoso Real Madrid.

Con solo cuatro torneos en la Liga MX a principios del nuevo siglo, el bombardero chileno destacó que quizá hacia el exterior o en el ámbito europeo no se conozca a fondo lo que representa el América y solo lo puede corroborar aquel jugador que defiende sus colores.

El amor y cariño que le tiene Iván Zamorano al @ClubAmerica.🦅🥹 pic.twitter.com/FAQwo59sDR — "El Jefe" Águila (@ElJefeAguila) November 7, 2025

“América es impresionante, en verdad, lo grande que es, ¡la grandeza que tiene! Afuera no se sabe y nos llegaba porque yo tenía amigos en el Club que me decían ‘’Ven a este club que es grande”, expuso el artillero andino que logró triunfar en ambos equipos, además de un paso por el Inter de Milán y Sevilla.

En la charla, el anfitrión Joseph Pedrerol cuestionó: ¿Como el Real Madrid en México?

Fue entonces que Zamorano siguió con su exposición: “La gira que hicimos cuando yo llegué con el América en Estados Unidos, jugamos tres partidos amistosos en Estadios de 80 mil, 90 mil (capacidad) y los llenamos todos, ¡todos! Y yo dije: ‘Llegué a un Club grande, pero que no era campeón desde hace 13 años’ y eso era una gran responsabilidad, pero los hicimos campeones en México” (…)

Zamorano también añadió que: ““Al principio yo tenía dudas, pero no me equivoqué ¡Elegí perfectamente! en el Club América, fui feliz. Al día de hoy, cuando voy a México pareciera que no me hubiera ido nunca, entonces fueron dos años espectaculares donde la pasé muy bien”.

El contexto

Iván Zamorano tuvo el privilegio de coronarse con el Real Madrid, donde obtuvo un título de Liga, una Copa del Rey y una Supercopa de España, donde en el aspecto individual obtuvo el Pichichi al mejor goleador de la temporada 1994-95.

Siete años después arribó al América donde reafirmó su paso goleador que sirvió para que el cuadro americanista rompiera un ayuno de tres años hasta conseguir coronarse en la temporada Verano 20002 donde las Águilas sin sus jugadores mundialistas doblegó al Necaxa en la gran final.

Escuchen a Iván Zamorano hablando de la grandeza del Club América😮‍💨💛



El Bam Bam jugó en el Real Madrid, en el Inter de Milán, en Sevilla, en Suiza, y se enamoró de este equipo👑🦅 pic.twitter.com/xN9azLnl02 — Roberto Haz (@tudimebeto) November 7, 2025

Fue en estos momentos en donde el llamado Bam Bam pudo medir la trascendencia universal del Real Madrid y el impacto que genera el América a nivel local y en ciertas ocasiones a nivel internacional, pero con un impacto mediático y entre sus seguidores, donde se cuece aparte.

