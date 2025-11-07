Rescatan al hijo de un alcalde de Zacatecas que fue secuestrado hace cinco meses

Joshua Jafet Zambrano Hernández, hijo del alcalde de Ojocaliente, Zacatecas, Juan Manuel Zambrano Jiménez, fue liberado este jueves tras permanecer cinco meses secuestrado. El rescate ocurrió durante un operativo de fuerzas de seguridad en el municipio de Villanueva, en los límites con Jalisco, informaron autoridades estatales.

El joven de 23 años fue reportado como desaparecido el 9 de junio en Ojocaliente. Su localización se logró alrededor de las 5 de la mañana, durante un enfrentamiento entre elementos de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano, Policía Estatal y la Fiscalía de Justicia de Zacatecas contra un grupo armado.

El secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, confirmó que Zambrano “se encuentra bien de salud y ya está con su familia”. Por su parte, el secretario de Seguridad Pública, Arturo Medina Mayoral, informó que en el enfrentamiento murió un civil armado con fusil y vestimenta táctica, mientras que el resto de los agresores logró escapar.

Rescate y estado de salud

Tras el intercambio de fuego, los agentes resguardaron la zona y localizaron a una persona que pidió auxilio, por lo que fue trasladada para recibir atención médica por deshidratación. Posteriormente, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ) confirmó que se trataba de Joshua Jafet Zambrano, quien permanecía vigilado por sus captores desde su secuestro.

🔴 Informan sobre la localización y liberación del joven Josua Jafet Zambrano en El Jagüey, #Villanueva, Zacatecas. El hijo del alcalde de Ojocaliente, Juan Manuel Zambrano, había desaparecido en junio de 2025 en su municipio. pic.twitter.com/vHV1WCDrJK — Zacatecas al Minuto ⌚ (@zacalminuto_mx) November 6, 2025

El titular de la FGJEZ, Cristian Paul Camacho Osnaya, informó que el joven ya se encuentra reunido con sus padres y familiares.

Las autoridades destacaron que el rescate fue resultado de un operativo coordinado entre corporaciones federales y estatales, parte de la estrategia permanente de seguridad en el sur de Zacatecas. Los dispositivos de búsqueda continuarán activos en la región de Villanueva para ubicar a los responsables y fortalecer la presencia de las fuerzas del orden.

El Gobierno de Zacatecas negó que se haya otorgado un trato especial al caso por tratarse del hijo de un alcalde, y destacó un incremento del 100 por ciento en acciones de búsqueda conjuntas con colectivos de familias de desaparecidos.

Desapariciones en Zacatecas

Según datos oficiales, en lo que va de 2025 se han registrado 118 casos de desaparición cometida por particulares, una reducción de 36.6% respecto a 2024, además de un incremento de 18.8% en localizaciones. También se contabilizan 579 reportes de personas no localizadas sin indicios de secuestro u otro delito.

El caso de Joshua Zambrano generó amplia atención pública en Zacatecas, al tratarse de uno de los secuestros más prolongados y mediáticos del año. Su liberación fue recibida con alivio por la familia y la comunidad de Ojocaliente.

