San Antonio, Texas: el tiempo para hoy viernes 7 de noviembre

Si vives en San Antonio o te encuentras de turismo esta ciudad del sur de Texas, es importante saber cómo va a estar el clima este viernes 7 de noviembre. Desde veranos calurosos hasta inundaciones ocasionales, es vital saber qué esperar y cómo prepararse para hoy en la ciudad.

Durante la mayor parte del día en San Antonio se esperan cielos despejados. Se espera una temperatura máxima de 93 grados Fahrenheit (34ºC) alrededor de las horas centrales del día y una temperatura mínima de 59 grados Fahrenheit (15ºC) durante la madrugada. También se espera un viento del suroeste, que podría llegar a los 8.08 mph en el día. El porcentaje de nubes será del 11%.

La presión atmosférica media será de 1009.2 hPa, una medición que irá en descenso. El Sol saldrá a las 06:52 h y el atardecer será a las 17:43 h, lo que significa un total de 11 horas de luz.

El tiempo en San Antonio, Texas para mañana

El pronóstico del tiempo en San Antonio, Texas, para mañana indica que se esperan cielos sin nubes. Las temperaturas oscilarán entre los 59 y los 90 grados Fahrenheit (15 y 32 grados Celsius).

El pronóstico del tiempo en San Antonio para los próximos 7 días

Sigue de cerca una estimación del clima en San Antonio, Texas, para la próxima semana con los principales indicadores: temperatura, probabilidad de lluvia, vientos y presión atmosférica.

El clima en San Antonio, Texas

San Antonio, Texas, es una metrópoli famosa por su clima cálido, con temperaturas de verano que a menudo superan los 90° F. La Ciudad del Río posee un clima subtropical húmedo, es decir, inviernos suaves y veranos calurosos.

La temperatura promedio de San Antonio a lo largo del año es de 70° F. Sin embargo, la temperatura puede variar significativamente según la estación.

En verano, la temperatura puede alcanzar los 100° F, por lo que es importante protegerse de la deshidratación y evitar pasar largos períodos de tiempo al aire libre durante las horas más calientes del día. Por el contrario, las temperaturas invernales en San Antonio son mucho más suaves, con una media de unos 50° F.

