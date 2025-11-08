Apagón generalizado en Los Ángeles dejó sin luz a miles

Miles de familias de Los Ángeles se quedaron sin energía eléctrica debido a un apagón que comenzó a las 12:55 del mediodía y terminó después de las cuatro de la tarde.

El masivo corte de luz se extendió desde Santa Mónica al centro de Los Ángeles y afectó a viviendas y negocios de los barrios de Koreatown, Mid-Wilshire, Palms, Beverly Hills, Culver City, Arlington Heights, Leimert Park y otras zonas del oeste de la ciudad.

El Departamento de Luz y Agua de Los Ángeles (LADWP) investiga las causas de la interrupción del suministro eléctrico a más de 100,000 clientes en gran parte de la ciudad.

El LADWP informó que unos 31,000 usuarios comenzaron a sufrir cortes de luz poco antes de la 1 de la tarde, hasta alcanzar el pico de más de 100,000; el servicio se fue restableciendo paulatinamente hasta quedar completamente normalizado.

Una vecina de Koreatown publicó en el sitio X que por suerte, la energía eléctrica en su casa retornó en media hora.

Algunos se mostraron esperanzados en sus comentarios en las redes sociales: “Espero que regrese la luz pronto”.

Otros lo tomaron a broma: “Parece que Gavin se olvidó de pagar la luz otra vez”; mientras que otro comentó, “Oops, se me olvidó pagar la factura de la luz”.

Otros hicieron comentarios llenos de frustración: “Abracemos el nuevo mundo”; “esto se pondrá peor” o “más por venir”.

Y no faltaron los que aprovecharon para atizarle al gobernador Gavin Newsom, a la alcaldesa Karen Bass, al Partido Demócrata y a la jefa del LADWP, Janisse Quiñónez.

“¿No es verdad que la persona con el más alto cargo del LADWP gana $600,000?”, dijo irritada una persona en X.

El sitio web del LADWP mostró decenas de zonas con cortes de luz importantes, cada una con más de 2,500 clientes impactados, pero con cuadrillas de reparación asignadas o ya en el lugar.

Un vocero del Departamento de Bomberos de la ciudad de Los Ángeles (LAFD) reveló que tras el apagón respondieron a muchísimos rescates de personas atrapadas en ascensores.

A nivel nacional, el LADWP ocupa actualmente el primer lugar en cuanto al total de cortes de luz y el segundo en relación al porcentaje de clientes afectados entre todas las compañías de servicios públicos.