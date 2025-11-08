Autoridades de Chicago buscan a un hombre que presuntamente disparó contra agentes de la Patrulla Fronteriza

Un conductor disparó contra agentes de la Patrulla Fronteriza mientras realizaban detenciones de inmigrantes en el barrio La Villita de Chicago el sábado, según un comunicado en redes sociales del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

El DHS informó que los agentes de la Patrulla Fronteriza estaban realizando “operativos de control migratorio”, como los realizados por ICE, cerca de la calle 26 y la avenida Kedzie, cuando un hombre que conducía un Jeep negro les disparó.

Un video grabado con un teléfono celular alrededor del mediodía en la calle 26 Oeste mostró a agentes federales enfrentándose con vecinos.

Un video también mostró al jefe de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, en el lugar, sosteniendo lo que parece ser un bote de gas lacrimógeno.

Las autoridades indicaron que el incidente comenzó cerca de la avenida South Sawyer y la calle 26 Oeste. Los agentes de la Patrulla Fronteriza estaban realizando operativos cuando, según el DHS, un hombre que conducía un Jeep negro les disparó y se dio a la fuga.

El DHS declaró que “un número indeterminado de agitadores también arrojaron una lata de pintura y ladrillos contra los vehículos de la patrulla fronteriza. Se solicitó la asistencia del Departamento de Policía de Chicago, que despejó la zona. El tirador y el vehículo siguen prófugos, y la situación es dinámica”.

El incidente se extendió posteriormente a la intersección de la calle 23 Oeste y la avenida Sawyer donde se pudo observar a agentes de la policía de Chicago intentando dispersar a la multitud, según NBC Chicago.

El Departamento de Seguridad Nacional destacó que en los últimos dos meses, han visto un aumento de las agresiones y obstrucciones dirigidas contra sus agentes durante los operativos.

“Estos enfrentamientos ponen de manifiesto los peligros a los que se enfrentan nuestros agentes a diario y la creciente agresión contra las fuerzas del orden. La violencia debe terminar”, reiteró DHS en el comunicado.

Los operativos son parte de la política de redadas y deportaciones de la Administración del presidente Donald Trump que ha destacado también a agentes de la Patrulla Fronteriza para conducir las redadas de detención de inmigrantes.

No se han realizado arrestos. DHS dijo que el tirador sigue fugitivo.

Con información de EFE

