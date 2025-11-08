Qué signos sentirán más los efectos de Mercurio retrógrado

Del 9 al 29 de noviembre de 2025, el universo entra en uno de los períodos más desafiantes del año: Mercurio retrógrado.

Este fenómeno, conocido por causar confusiones, malentendidos y retrasos, afecta especialmente a la comunicación, los viajes y las relaciones personales.

Aunque todos los signos del zodiaco pueden experimentar sus efectos, algunos serán más vulnerables durante este tránsito astral.

Según la astróloga Inbaal Honigman, Géminis, Virgo, Sagitario y Escorpio estarán bajo una influencia particularmente intensa.

¿Qué significa Mercurio retrógrado?

En astrología, cuando se dice que un planeta está “retrógrado”, no significa que realmente se mueva hacia atrás, sino que desde la Tierra parece hacerlo debido a la diferencia en las velocidades orbitales.

En el caso de Mercurio, planeta regente de la comunicación, los pensamientos y la tecnología, este aparente retroceso puede generar confusión mental, fallos en la comunicación y malentendidos emocionales.

Durante su retroceso, es común experimentar:

Retrasos en viajes o trámites.

Problemas tecnológicos o fallas en la comunicación.

El regreso de personas del pasado, especialmente exparejas.

Dudas o inseguridades sobre decisiones importantes.

Géminis y Virgo: los más afectados

Tanto Géminis como Virgo sentirán este tránsito con especial intensidad, ya que Mercurio es su planeta regente.

Géminis: caos en la comunicación

Durante este periodo, los geminianos deben tener precaución al hablar y escribir, ya que sus palabras podrían malinterpretarse.

Los mensajes perdidos o conversaciones confusas estarán a la orden del día. Lo mejor será pensar antes de hablar y evitar tomar decisiones impulsivas.

Virgo: desorganización y ansiedad

Para Virgo, este tránsito puede generar estrés mental y bloqueos en la productividad. Su naturaleza perfeccionista se verá desafiada, por lo que será esencial tomarse descansos y no exigir demasiado.

Un consejo: mantener la calma y no intentar controlar todo.

Sagitario: se cuestionará su rumbo

Del 10 al 18 de noviembre, Mercurio retrógrado transitará por Sagitario, un signo conocido por su optimismo y amor por la libertad.

Este tránsito puede hacer que los sagitarianos cuestionen su rumbo personal y espiritual.

Podrían surgir malentendidos con personas del extranjero o conflictos relacionados con viajes.

No obstante, este es un excelente momento para revisar viejos proyectos y reconectar con antiguos amigos.

Consejo: evita compromisos importantes hasta que Mercurio retome su movimiento directo.

Escorpio: emociones intensas y secretos revelados

A partir del 18 de noviembre, Mercurio entra en el territorio emocional de Escorpio, lo que puede sacar a la luz secretos, verdades ocultas o temas no resueltos del pasado.

Los escorpianos sentirán una fuerte necesidad de introspección y podrían enfrentarse a situaciones que requieran perdón o cierre emocional.

Este tránsito favorece la transformación interna y la purificación energética si se maneja con consciencia.

Consejo astral: evita caer en celos o pensamientos obsesivos; enfócate en sanar y soltar.

Cómo proteger tu energía durante Mercurio retrógrado

Medita y mantén la calma: evita reaccionar impulsivamente.

Revisa todo dos veces: desde correos hasta contratos, la revisión es clave.

Limpia tu entorno energético: utiliza incienso, velas blancas o cuarzos como la amatista y el cuarzo transparente.

Evita discutir: especialmente con personas del pasado que reaparecen.

La clave está en fluir con los cambios en lugar de resistirlos. Mercurio retrógrado no busca castigarte, sino invitarte a reflexionar y reorganizar lo que necesita equilibrio en tu vida.

Preguntas frecuentes sobre Mercurio retrógrado

¿Cada cuánto ocurre Mercurio retrógrado?

Sucede entre tres y cuatro veces al año, y cada periodo dura aproximadamente tres semanas.

¿Afecta igual a todos los signos?

No. Aunque todos sienten cierta influencia, los signos regidos por Mercurio (Géminis y Virgo) y los que reciben su tránsito (Sagitario y Escorpio, en este caso) son los más impactados.

¿Qué debo evitar durante este periodo?

Firmar contratos, comenzar relaciones o realizar compras importantes. Espera hasta que Mercurio esté directo.

¿Puedo aprovechar esta energía de forma positiva?

Sí. Es ideal para revisar, reflexionar y reconectar. Usa este tiempo para sanar vínculos y reorganizar tus ideas.

Sigue leyendo:

• Prepárate para el último Mercurio retrógrado de 2025: efectos y consejos

• Venus en Escorpio 2025 enciende la pasión: consulta tu horóscopo

• Marte inicia su tránsito por Sagitario: cómo impacta tu horóscopo